Славянская: Беларусь – страна, где всё с любовью сделано

Григорий Азаренок, СТВ:

Мне кажется, вы заметили этот момент. У нас здесь политика нашего Президента – выстраивать страну по ладу, по правде. У Василия Белова есть произведение «Лад», оно наибольше соответствует. Мне кажется, в ваших словах вы это тоже заметили.

Юлия Славянская, исполнительница духовно-патриотических песен, композитор:

Да. Я очень надеюсь, что Беларусь будет процветать. И всегда, когда я даже еду на машине, я получаю радость: поля необыкновенной красоты. Каждое поле украшено, какие-то фигурки из соломы сделаны. Ну надо же, с такой любовью все это сделано! Явно не по приказу сделано. А человек захотел и сердечко направил на красоту, преображение своего родного края. Хотя я понимаю, что строгость есть. Батька всех построит, молодец. К сожалению, когда все хорошо, человек расслабляется. Ну так уж он устроен. Где-то нужно его подтолкнуть, где-то пиночек небольшой дать, а где-то погладить.

Григорий Азаренок:

Так точно. А когда начинают расслабляться, есть хорошая фраза «с жиру бесятся». Вот именно бесятся. После этого начинаются страшные трагедии, как трагедия Донбасса. Довелось побывать в самом пострадавшем городе Донбасса – Горловке, которая на протяжении уже 10 лет находится под непрерывными обстрелами.

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