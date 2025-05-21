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На заводе в Техасе произошла крупная утечка хлора

21 мая 2025 10:37
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ЧП в США. На одном из заводов Техаса в результате аварии произошла крупная утечка хлора. В результате инцидента пострадали четверо рабочих. Информации о жертвах нет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заводе в Техасе произошла крупная утечка хлора-2

Над местом происшествия поднялось большое ядовитое облако. Несколько сотен тысяч жителей двух городов, которые находятся рядом с предприятием, призвали временно уехать. Тем, кто не может покинуть опасный район, рекомендовано не выходить из дома и не открывать окна. Занятия в школах были отменены.

На заводе в Техасе произошла крупная утечка хлора-4

Хосе Торрес, житель Фрипорта (США):
Я почувствовал запах хлора, когда ехал в своем грузовике. Сначала я подумал, что это из бассейна или чего-то еще, но потом мне стало очень плохо.

Прибывшим на место ЧП экстренным службам понадобилось несколько часов, чтобы устранить утечку. Сейчас специалисты проверяют качество воздуха в районе аварии. Причины ЧП выясняет специальная комиссия.

# ЧП # Новости США

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