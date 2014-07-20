Слава виновна? Певицу сняли с самолета из-за подозрения в употреблении наркотиков

Новости России. Неприятный инцидент произошел накануне с певицей Славой. Девушка не смогла улететь из Караганды в Москву из-за подозрения в употреблении наркотиков.

Сотрудник аэропорта заявил, что якобы он имеет доказательства употребления Славой наркотиков. А пассажир из VIP-зала пожаловался главной бортпроводнице, что «они в нетрезвом состоянии и опасны для полета».

По словам PR-менеджера Славы, девушка выпила 50 граммов виски и остальное время мирно спала.

Сотрудники милиции вывели певицу из самолета. После чего Слава и ее концертный директор отправились в наркологический диспансер.

Запрещенных веществ в крови певицы не обнаружили.

Александр Филь, PR-менеджер певицы Славы:

Мы будем разбираться, может быть, дойдем до каких-то телепрограмм. Это было очень унизительно для артистки сидеть в наркологическом диспансере, сдавать кровь, мочу.

Не исключено, что артистка будет подавать на авиакомпанию в суд за клевету.

Медийные персоны довольно часто попадают в скандальные истории. И если певицу Славу признали невиновной, то именитым дизайнерам Дольче и Габбана пришлось престать перед судом. Напомним, прошлым летом суд Милана признал кутюрье виновными в неуплате налогов на сумму миллиард евро и приговорил их к 20 месяцам тюремного заключения. Правда, процесс напоминал, скорее, показательное шоу. Почему? Подробности вы узнаете из видео.