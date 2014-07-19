Рыбаки-профессионалы провели мастер-класс в Гродно

Новости Беларуси. Раскрыть все секреты удачной рыбалки решили 19 июля гродненские рыбаки-профессионалы. На одном из водоёмов региона участники чемпионатов Беларуси по рыбной ловле провели своеобразный мастер-класс для начинающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Береговую линию водоёма разбили на сектора, в которых специалисты попытались поймать как можно больше рыбы за определённое время. При этом желающие могли получить ответы на все вопросы: от состава приманки и характеристик снастей до кулинарных пристрастий отдельного вида рыб.

Никита Солодовников:

По приезду на озеро, оснащаю удочку. Начинаю это делать с верхнего колена. Ни в коем случае не с нижнего.

Никита Солодовников в свои десять лет ловит рыбу наравне с профессионалами. Пользуется исключительно удочкой. Говорит, приехал на озеро, чтобы перенять опыт у старших товарищей. Рыбаки подсказали, как правильно выбрать место. В свою очередь парень поделился составом приманки.

Никита Солодовников:

Состоит из кукурузы, самой прикормки. И опарышей я запустил, чтобы они пропахли именно этим прикормом.

Обычно профессиональные рыбаки не выдают всех своих секретов. Но сегодня особый случай. Своеобразный мастер-класс для всех желающих провели участники чемпионатов Беларуси и мира по рыбной ловле.

Юрий Карнелович, СТВ:

Отличить профессионального рыбака от любителя на берегу водоёма не составляет большого труда. У одних специальные кресла трансформеры с многочисленными подставками, держателями, столиками для наживки, другим достаточно удочки и обыкновенного раскладного стульчика.

Дмитрий Пицун считается гуру рыболовного спорта. Первые места в Беларуси и призовые на чемпионатах мира для него дело привычное. Чтобы получить совет мастера, собираются десятки рыбаков со всего озера.

Дмитрий Пицун, участник чемпионата по рыбной ловле:

Закорм в нашем спорте - одно из самых важных. То есть у меня даже два состава, мало ли какой-то не сработает. Чтобы можно было отскочить на чём-то, если не сработало, пробуем второй.

Закармливаю сейчас две точки, то есть ближнюю и дальнюю, и буду смотреть. Я сейчас посмотрел, что все закармливаются примерно в одну дистанцию. И вот я закармливаю дальнюю. Если у всех там будет клевать, а у меня не будет, я попробую на дальняке, или наоборот.

И даже если долго нет клёва, рыбаки не скучают. На этот случай у каждого припасена своя почти невероятная история.

Сергей Черняк:

Здесь очень много карася, попадаются экземпляры выше килограмма. Белый амур, сам лично на 11 кг словил. И есть даже карп до 18-ти килограмм.

Наслушавшись рыбацких баек, их жёны не смогли усидеть на месте. Опыт, конечно, важен, но и простого везения пока никто не отменял.

Алёна Соколова:

Я посмотрела на ребят, на рыболовов-профессионалов, они с целыми системами сидят. Не удержалась, взяла удочку. Поверьте, впечатления огромные. В моём арсенале уже три карпа до килограмма.

Трёхчасовое общение с профессионалами не прошло даром. Небольшую рыбу отпустили обратно в озеро даже те, кто уклейку считал огромным уловом.

Рыбак:

Пусть живёт, подрастает, а когда она вырастет до 15 кг, тогда мы её с удовольствием скушаем. На следующий год.

