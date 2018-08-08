Бывшего вице-президента Аргентины приговорили за коррупцию к 5 годам и 10 месяцам тюрьмы

Новости Аргентины. Суд Буэнос-Айреса приговорил бывшего вице-президента страны к 5 годам и 10 месяцам тюрьмы за коррупцию. Кроме того, политику запретили занимать государственные посты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновника признали виновным в том, что в 2010 году, находясь в должности министра экономики, он помог печатной компании избежать банкротства в обмен на долю в ней. Стоит отметить, что это предприятие владеет монополией на печать банкнот и ведомственных документов.