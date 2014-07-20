IV Международный марафон «Дружба» из Друскининкая в Гродно финишировал 20 июля

Новости Беларуси. Четвёртый международный марафон «Дружба» финишировал 20 июля в Гродно. 42-километровый забег стартовал в литовском городе Друскининкай, а завершился в белорусском Гродно. Кстати, в прошлом году было с точностью наоборот, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз себя испытывали 123 участника из 12 государств. Самому юному из марафонцев 19 лет, а самому старшему 73 года. Учитывая сложный рельеф - трасса идёт в основном в гору, а температуру воздуха достигает 30 градусов - через каждые 2,5 километра на дороге установлены специальные посты, где можно было взять воду и фрукты. Кроме того, для спортсменов была организована специальная водная завеса.

Победителем в стал могилевчанин Степан Роговцов. К слову, он одержал победу и в прошлом году.

Степан Роговцов, победитель международного марафона «Дружба 2014» (Беларусь):

Трасса примерно такая же, как и в прошлом году. Рельефная, как в одну так и в другую сторону. Погода тоже примерно такая. Как бы уже знал, на что настраиваться, к чему готовиться. По этому было всё знакомо и предсказуемо.

За первые четыре места участники получат денежные призы, остальные спортсмены будут награждены памятными медалями за участие в марафоне. Всех без исключения гостей спортивного праздника ожидает большая развлекательная программа.

Юрий Виноградов, участник марафона (Россия):

Впечатления самые хорошие, трасса очень интересная. Интересно бежать сначала по литовской стороне, потом по белорусской. Приятно, что поддерживали зрители, жители деревень, предлагали воду, высказывали поддержку - это очень помогало.

Александр Головницкий, участник марафона (Украина):

Это как бы ещё маленький марафон, но мне очень нравиться, здесь все такие добродушные. Здесь проводится действительно встреча друзей. Здесь как бы не соревнования, а все собираются друзья.

Кшиштоф Борткевич, участник марафона (Польша):

Если говорить о трасе, то она быстрая, но июльское солнце не давало разогнаться. А вообще, очень экологичная трасса, много леса, мне это нравиться. Для меня это уже 110 марафон, но в Беларуси впервые. Очень приятные ощущения, поддержка зрителей огромная. И надеюсь теперь, после финиша, познакомиться с вашим городом.