Крупнейшая табачная компания выплатит $23,6 млн вдове курильщика

Новости США. Суд США обязал табачную компанию R.J. Reynolds выплатить $23,6 млрд вдове курильщика.

Майкл Джонсон скончался в 1996 году от рака легких. Ему было 36 лет.

Мистер Джонсон курил с 13 лет, и выкуривал не меньше трех пачек сигарет в день до самой смерти.

Вдова Джонсона – Синтия Робинсон – подала иск против табачной компании в 2008 году. И ее адвокату удалось доказать тот факт, что R.J. Reynolds недостаточно информировала людей о вредных последствиях курения. Синтия уверена, что это и стало причиной смерти ее супруга.

Представители компании уже заявили, что оспорят вынесенное судом постановление.

Джеффри Рэборн, вице-президент компании:

Этот вердикт выходит за рамки разумного и справедливого.

R.J. Reynolds – вторая по величине после Philip Morris International табачная компания в США. К маркам RJ относятся Camel и Winston.

Кстати, это не первый случай, когда суд штата Флорида присуждает компенсацию семье погибшего от рака легких курильщика. Несколько лет назад компания Philip Morris выплатила американке, муж которой скончался в 1997 году от рака легких, восемь миллионов долларов.

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