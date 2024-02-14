Посвящённая освобождению Беларуси выставка открылась в Национальной библиотеке

«Беларусь освобожденная: завет 1944-го» – выставка работ белорусских художников открылась в Национальной библиотеке. Она посвящена 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная тема представленных произведений – война, воспоминания, эмоции, знаковые объекты. 30 работ из коллекции Национального художественного музея объединены общими историческими событиями: трагедия первых дней войны, действия на передовой и первые мирные годы. При помощи живописи происходит знакомство с творчеством нескольких поколений художников, каждое из которых привнесло в военную тему свой опыт, свое мироощущение.

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

Слово «завет» мы можем воспринимать как наставление, обетование, напутствие потомкам. А «заповедь» имеет общий, но несколько другой смысл. Это уже скорее библейский антологический закон, который наш народ должен не просто торжественно, трепетно принять к сведению, а исполнить за ту свободу, которую нам подарили наши отцы, наши предки.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Через формы художественного восприятия, через книги, литературу, через личный пример мы будем доносить до представителей различных поколений эту память. Мне лично было в каком-то смысле легко и хорошо, потому что были живы ветераны Великой Отечественной войны. Они приходили к нам в школу, рассказывали. Ветеранов становится все меньше – время берет свое. И сейчас для нас важно найти эти формы донесения правды о тех событиях.