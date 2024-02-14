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Что читают белорусы? Институт социологии НАН провёл опрос

14 февраля 2024 10:56
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14 февраля Международный день дарения книг. Что читают белорусы?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Что читают белорусы? У вас есть методы статистики. Как вы это выясняете?

Что читают белорусы? Институт социологии НАН провёл опрос-1

Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук:
Институт социологии проводит социологические исследования. Изучение общественного мнения проводится по разным методикам. Если рассматривать отношение к книгопотреблению, читательские интересы, то мы проводили телефонные опросы. Была у нас выборка в размере 900 респондентов, она репрезентирует всю Беларусь. В выборку входили как областные центры, так и малые города, сельская местность. Кто читатели? К активно читающим можно отнести порядка 30 % населения. 38 % читателей отметили, что они каждый день читают книги.

Не утерян интерес к классике. Если брать белорусский сегмент – Иван Шамякин, Василь Быков, Якуб Колос. Была интересная особенность: все знают Пушкина, но сходу не могут назвать его произведения. У нас с Россией общее культурное и социокультурное пространство. Популярны такие произведения Достоевского, как «Идиот», «Преступление и наказание». Классика у нас доминирует.

Подробности в видео.

# Книги # общество # Юрий Царёв # Екатерина Яцкевич # Дмитрий Потапович

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