Что читают белорусы? Институт социологии НАН провёл опрос

Екатерина Яцкевич, ведущая: Что читают белорусы? У вас есть методы статистики. Как вы это выясняете?

Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук:

Институт социологии проводит социологические исследования. Изучение общественного мнения проводится по разным методикам. Если рассматривать отношение к книгопотреблению, читательские интересы, то мы проводили телефонные опросы. Была у нас выборка в размере 900 респондентов, она репрезентирует всю Беларусь. В выборку входили как областные центры, так и малые города, сельская местность. Кто читатели? К активно читающим можно отнести порядка 30 % населения. 38 % читателей отметили, что они каждый день читают книги.

Не утерян интерес к классике. Если брать белорусский сегмент – Иван Шамякин, Василь Быков, Якуб Колос. Была интересная особенность: все знают Пушкина, но сходу не могут назвать его произведения. У нас с Россией общее культурное и социокультурное пространство. Популярны такие произведения Достоевского, как «Идиот», «Преступление и наказание». Классика у нас доминирует.