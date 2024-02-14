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Александр Вольфович встретился со студентами БГУ накануне единого дня голосования

14 февраля 2024 10:42
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Сделать правильный выбор – за мир и спокойствие на нашей земле. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси на встрече со студентами БГУ расставил акценты накануне важной политической кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович встретился со студентами БГУ накануне единого дня голосования-1

Обсуждая в студенческой аудитории проекты Концепции нацбезопасности и Военной доктрины, которые одобрены Президентом, речь зашла о тенденциях развития обстановки вокруг нашей страны. Внешним угрозам нам есть что противопоставить. Ситуацию не удастся расшатать и в единый день голосования. Ему также уделили внимание на встрече. Такой открытый диалог – альтернатива другим источникам информации. Освободить молодежь из-под влияния мессенджеров и социальных сетей может лишь настоящая правда.

Александр Вольфович встретился со студентами БГУ накануне единого дня голосования-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Нашу молодежь волнуют действительно и безопасность, и мир, и то, что сегодня достигнуто и сделано в нашей стране. Молодежь – это наше будущее. И чем сегодня дышит молодежь, о чем она думает, какие у них планы, мысли в голове – от этого будет зависеть и процветание нашей любимой страны.

Александр Вольфович напомнил, что на общение и работу с молодежью представителей органов власти накануне ориентировал и глава государства во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров. В выступлении перед студентами государственный секретарь Совета безопасности подробно разъяснил суть положений обновленной Концепции национальной безопасности.

# Национальная безопасность # общество # Александр Вольфович

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