Трудоустройство несовершеннолетних: школьникам смогут платить минимальную зарплату в полном объеме

Новости Беларуси. Почти 70 тысяч студентов смогут заработать этим летом в студотрядах. Рабочие бригады будут сформированы по различным направлениям: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические. Среди новинок движения, которое в нашей стране насчитывает больше 50 лет, – еще три специальности: археологическая, производственная и медицинская.

Есть возможность заработать и школьникам. Каждый, кому уже исполнилось 14 лет, может найти себе подработку. Так, на обустройство рабочих мест для несовершеннолетних ребят выделено почти 50 млрд. белорусских рублей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Щемелева, консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Мы упор делаем на несовершеннолетних. Поэтому молодежь в основном будет работать в летний период в школах. Ремонтировать мебель, обустраивать школьные участки, возможно, пошивом для школьных нужд каких-то принадлежностей, мягкие игрушки и так далее. Если школьник отработает полный месяц, он может заработать минимальную заработную плату в полном объеме.