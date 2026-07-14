Скульптура зубра-великана на трассе М1 теперь может рычать

Скульптура зубра-великана на границе Брестской и Минской областей «ожила» еще больше. Теперь металлический гигант не только дышит паром, но и рычит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецэффект «живого дыхания» запускается автоматически каждый час. Пар зубр выпускает на расстояние более 5 метров, а рычание длится около 10 секунд. Наблюдать за шоу можно с 9 утра и до захода солнца.