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Скульптура зубра-великана на трассе М1 теперь может рычать

14 июля 2026 06:38
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Скульптура зубра-великана на границе Брестской и Минской областей «ожила» еще больше. Теперь металлический гигант не только дышит паром, но и рычит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецэффект «живого дыхания» запускается автоматически каждый час. Пар зубр выпускает на расстояние более 5 метров, а рычание длится около 10 секунд. Наблюдать за шоу можно с 9 утра и до захода солнца. 

Скульптура зубра-великана на трассе М1 теперь может рычать-2

Пар из ноздрей исполин начал выпускать еще в июне – специалистам пришлось разработать специальное программное обеспечение и установить внутри конструкции особые машины. Теперь любой желающий может включить рычание самостоятельно в любое время суток – на сайте zubr1region.by Для этого есть специальная кнопка. 

Правда, нужно быть рядом. Гигантский зубр – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Брестской области. Скульптуру изготовили пинские мастера, установили ее в 2003 году. Рядом с зубром также планируют построить кафе.

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# Туризм # Достопримечательности Беларуси

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