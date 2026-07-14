ФПБ запустила горячую линию по вопросам охраны и условий труда аграриев

В Беларуси уборочная кампания ускоряется, и вместе с этим растет нагрузка на работников АПК. Федерация профсоюзов запустила горячую линию по вопросам охраны и условий труда аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты межотраслевого мониторингового центра принимают обращения, в том числе анонимные, ежедневно с 8:00 до 20:00. Под контролем профсоюзов – оплата труда, средства защиты, безопасность рабочих мест, санитарно-бытовые условия, учет рабочего времени, эксплуатация оборудования, обеспечение горячим питанием и водой. В период жатвы эти вопросы – особенно важные.

Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:

Федерация профсоюзов Беларуси на постоянном контроле мониторит сельхозорганизации. Это и посевная, и уборочная кампания, и заготовка кормов. Это делается в первую очередь для того, чтобы предупредить производственный травматизм и все вопросы, которые возникают. А если вопросы возникают, то они оперативно должны решаться на местах. Профсоюзы на всех этапах находятся совместно с аграриями. Проводят как горячие линии, так и мониторинги общественного контроля.

Профсоюзные специалисты продолжают фиксировать нарушения: неиспользование средств защиты, допуск к работам без инструктажа, эксплуатация техники без ограждений, отсутствие предохранительных решеток на зерно-сушильных комплексах. Каждое нарушение разбирается, выдаются рекомендации, проводится разъяснительная работа.