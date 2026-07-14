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Лукашенко поздравил народ Франции с Национальным праздником Французской республики

14 июля 2026 06:05
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Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Национальным праздником Французской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что в Беларуси видят стремление миллионов французов к миру и с большим уважением относятся к простым гражданам этой страны, которые остаются верными своим духовным корням, защищенным предками принципам справедливости и равенства.

Лукашенко поздравил народ Франции с Национальным праздником Французской республики-2

«Вековые исторические связи между нашими странами невозможно отменить решениями брюссельских бюрократов, – говорится в поздравлении. – Такие глубинные ценности, как право на собственную идентичность и независимость, приверженность дружбе, безопасности и созидательному труду на своей земле, объединяют наши народы и являются надежным фундаментом для возобновления белорусско-французского сотрудничества по всем направлениям», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко поздравил народ Франции с Национальным праздником Французской республики-4

Президент заверил, что в Беларуси высоко ценят каждого, кто приезжает с открытым сердцем и заинтересован в сохранении гуманитарных и экономических контактов. Также глава государства выразил убеждение: в условиях глобальной нестабильности, глубокого кризиса доверия умение слышать, уважать другие культуры, непринятие любых проявлений фашизма, присущие обеим нациям, – единственный путь к миру в Европе и во всем мире. 

# Беларусь-Франция # Александр Лукашенко

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