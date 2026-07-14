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Переговоры руководителей военных ведомств Беларуси и Азербайджана прошли в Центральном Доме офицеров

14 июля 2026 05:53
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В Центральном Доме офицеров прошли переговоры руководителей военных ведомств Беларуси и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречу провели начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси, генерал-майор Павел Муравейко и первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба Азербайджана, генерал-полковник Керим Велиев.

Белорусской стороной отмечено, что сотрудничество двух стран во многом опирается на доверительные отношения президентов и это создает прочную основу для взаимодействия военных. По словам Павла Муравейко, совместные планы сегодня реализуются особенно активно, а достигнутый уровень отношений – лишь начало более широкого партнерства.

Переговоры руководителей военных ведомств Беларуси и Азербайджана прошли в Центральном Доме офицеров-2

Азербайджанская сторона поблагодарила за прием, подчеркнув необходимость и дальше развивать обмен опытом, укреплять сотрудничество и сохранять общую историческую память, которая связывает народы двух стран. После переговоров делегации возложили венки и цветы к монументу Победы в Минске, почтив память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. 

# Павел Муравейко # Международное сотрудничество # Беларусь-Азербайджан

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