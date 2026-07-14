Переговоры руководителей военных ведомств Беларуси и Азербайджана прошли в Центральном Доме офицеров

В Центральном Доме офицеров прошли переговоры руководителей военных ведомств Беларуси и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречу провели начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси, генерал-майор Павел Муравейко и первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба Азербайджана, генерал-полковник Керим Велиев.

Белорусской стороной отмечено, что сотрудничество двух стран во многом опирается на доверительные отношения президентов и это создает прочную основу для взаимодействия военных. По словам Павла Муравейко, совместные планы сегодня реализуются особенно активно, а достигнутый уровень отношений – лишь начало более широкого партнерства.