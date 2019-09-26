Скучает по молоку. Как белоруска учится в Китае

Виктория Коношенко, студентка Уханьского университета (Китай): Мы сейчас находимся в Уханском университете. Это моя аудитория, где я каждый день – с понедельника по пятницу – занимаюсь, слушаю уроки, делаю домашние задания.

Это Ухань. Небольшой по местным, и мегаполис – по меркам мировым. С 10-миллионным населением. О деталях обучения в лучшем ВУЗе города рассказывает Вика. Из родной Орши девушка приехала сюда три года назад.

Виктория Коношенко:

Когда преподаватель пишет, когда заканчивается место, он просто берёт и продолжает писать. То есть с задних рядов будет все видно, что написано.

В Ухани Вика изучает китайский язык. К третьему курсу бегло общаясь со студентами и преподавателями. Впрочем, белорусскому учит и китайцев. Исправляя, если кто-то не совсем знает, где находится Беларусь.