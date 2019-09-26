Скучает по молоку. Как белоруска учится в Китае
Как белоруска учится в Китае, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Виктория Коношенко, студентка Уханьского университета (Китай):
Мы сейчас находимся в Уханском университете. Это моя аудитория, где я каждый день – с понедельника по пятницу – занимаюсь, слушаю уроки, делаю домашние задания.
Это Ухань. Небольшой по местным, и мегаполис – по меркам мировым. С 10-миллионным населением. О деталях обучения в лучшем ВУЗе города рассказывает Вика. Из родной Орши девушка приехала сюда три года назад.
Виктория Коношенко:
Когда преподаватель пишет, когда заканчивается место, он просто берёт и продолжает писать. То есть с задних рядов будет все видно, что написано.
В Ухани Вика изучает китайский язык. К третьему курсу бегло общаясь со студентами и преподавателями. Впрочем, белорусскому учит и китайцев. Исправляя, если кто-то не совсем знает, где находится Беларусь.
Виктория Коношенко:
Из-за того, что Беларусь и Россия на китайском звучит почти одинаково, если дословно, то Беларусь звучит «Белая Россия», поэтому они думают, что я из России. Я говорю – нет, из Беларуси.
ВУЗ в Ухане входит в список трёхсот лучших в мире. А его студенческий городок – словно отдельный район города. Здесь живут и учатся 44 тысячи человек.
А ещё его посещают туристы. Причины: холмы Луоцзяшань и старинная архитектура.
Анна Луо, заместитель директора международного отдела Уханьского университета:
Сейчас у нас учится только один человек из Беларуси. Большинство международных студентов – из Таиланда, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи. Но мы очень хотели бы, чтобы к нам приезжало больше ребят из вашей страны.
На вопрос, по чему девушка больше всего скучает в Китае, Вика ответила…
Виктория Коношенко:
По еде. Потому что в Китае не так много молочной продукции. Есть молоко, но оно, в основном, соевое.
Скажем так: его китайцы не очень жалуют. Природа. У 90% жителей Поднебесной – непереносимость лактозы. Но оставшиеся десять процентов – это огромный рынок, 140 миллионов человек. Которые, особенно взрослые, переходят с тёплой воды (китайцы её пьют постоянно) на молоко.