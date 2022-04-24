«Мы уже внедряем эту разработку». Сотрудница НАН Беларуси о генетическом паспорте и тесте на стрессоустойчивость

Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
О разработках не будущего, а, скорее, настоящего, поговорим далее. Новость, которая нас очень заинтересовала: юбилейный 20-тысячный генетический паспорт выдали недавно.
Илона Волынец, СТВ:
Я так понимаю, что у вас в руках тот самый генетический паспорт. Расскажите, что это такое.
Ирма Моссэ, главный научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Даже два. Генетический паспорт – это документ, в котором есть информация об индивидуальных особенностях человека (именно генетических особенностях). Это могут быть самые разные сведения: о здоровье, о характере, о спортивных талантах.
Илона Волынец:
Сколько всего таких документов выдано в Минске?
Ирма Моссэ:
Дело в том, что мы уже отметили юбилейный 20-тысячный паспорт. Но я хочу сказать, что это не только для населения Беларуси. Часто к нам обращаются люди из других государств, и мы подвели итоги: из 22 стран к нам приезжали люди, чтобы сделать генетический паспорт.
Кристина Сущеня:
А какие анализы нужно сдать, чтобы получить такой генетический паспорт, какие исследования?
Ирма Моссэ:
Никаких исследований. Надо просто к нам прийти, и мы с помощью ватной палочки берем буккальный эпителий.
Илона Волынец:
То есть даже кровь не надо сдавать?
Ирма Моссэ:
Нет.
Кристина Сущеня:
То есть буквально доля секунды. Интересно про способности, что генетический паспорт может сказать, к чему ты предрасположен. Часто бывает, что родители отдают детей туда, где они сами не преуспели в детстве. Может ли помочь такой паспорт понять, куда нужно отдавать ребенка?
Ирма Моссэ:
Многие к нам приходят с детками пятилетнего возраста, и мы определяем, есть ли у него талант, когда стоит рассчитывать на то, что может быть чемпионом, или просто обычные способности. Мы говорим: «Пусть он занимается чем хочет и сколько хочет. Не надо его заставлять».
Илона Волынец:
Появилась такая новость, что наши ученые планируют проводить генетическое тестирование на стрессоустойчивость. Приходит человек устраиваться на работу, а ему говорят, чтобы сначала показал документ, подтверждающий стрессоустойчивость. Расскажите, это примерно так будет выглядеть?
Ирма Моссэ:
В принципе, да. Мы больше пяти лет проводили научные исследования, поэтому мы действительно это изучали. Мы уже знаем эти гены, мы уже разработали психоэмоциональные паспорта, и в этом году мы уже внедряем эту разработку, будем это делать.
«В любом случае придется идти к врачу и дальше повторно обследоваться». Студенты радиотехнического колледжа о новой разработке (подробнее здесь).