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Будет дождливо, но тепло. Прогноз погоды в Беларуси на первую неделю августа

29 июля 2023 15:01
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Еще один летний месяц на исходе. Последняя неделя напомнила, что переменчивая и непредсказуемая погода куда привычнее для белорусов, рассказали в программе «Плюс-минус». 

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?

Август – месяц, который неизбежно несет в наши широты осенние холода. Как скоро их доведется ощутить жителям Беларуси? 

Будет дождливо, но тепло. Прогноз погоды в Беларуси на первую неделю августа-1

По предварительным прогнозам синоптиков, погода в Беларуси ожидается преимущественно дождливая, с вероятностью гроз, но при этом теплая. Атмосферное давление в пределах нормы: 741-742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в среднем составит +22...+24 °С днем и +15...+17 °С ночью. Ветер слабый – 1-4 м/с. Относительная влажность 61-84 %. Такое погодное настроение будет сохраняться на территории республики в течение всей предстоящей недели. Так что самое время запасаться зонтиками! 

В Анкаре +30°С, в Москве +21°С. О погоде в Европе на неделю с 31 июля по 6 августа читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

Будет дождливо, но тепло. Прогноз погоды в Беларуси на первую неделю августа-4

Будет дождливо, но тепло. Прогноз погоды в Беларуси на первую неделю августа-6

Будет дождливо, но тепло. Прогноз погоды в Беларуси на первую неделю августа-8

Будет дождливо, но тепло. Прогноз погоды в Беларуси на первую неделю августа-10

Будет дождливо, но тепло. Прогноз погоды в Беларуси на первую неделю августа-12

Будет дождливо, но тепло. Прогноз погоды в Беларуси на первую неделю августа-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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