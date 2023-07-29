Будет дождливо, но тепло. Прогноз погоды в Беларуси на первую неделю августа

Еще один летний месяц на исходе. Последняя неделя напомнила, что переменчивая и непредсказуемая погода куда привычнее для белорусов, рассказали в программе «Плюс-минус».
Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?
Август – месяц, который неизбежно несет в наши широты осенние холода. Как скоро их доведется ощутить жителям Беларуси?
По предварительным прогнозам синоптиков, погода в Беларуси ожидается преимущественно дождливая, с вероятностью гроз, но при этом теплая. Атмосферное давление в пределах нормы: 741-742 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха в среднем составит +22...+24 °С днем и +15...+17 °С ночью. Ветер слабый – 1-4 м/с. Относительная влажность 61-84 %. Такое погодное настроение будет сохраняться на территории республики в течение всей предстоящей недели. Так что самое время запасаться зонтиками!
В Анкаре +30°С, в Москве +21°С. О погоде в Европе на неделю с 31 июля по 6 августа читайте здесь.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.