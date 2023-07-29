Будет дождливо, но тепло. Прогноз погоды в Беларуси на первую неделю августа

Еще один летний месяц на исходе. Последняя неделя напомнила, что переменчивая и непредсказуемая погода куда привычнее для белорусов, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?

Август – месяц, который неизбежно несет в наши широты осенние холода. Как скоро их доведется ощутить жителям Беларуси?