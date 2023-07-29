Ярмарка, конкурсы, мастер-классы. Курган Славы приглашает весело провести выходные

Новости Беларуси. Познавательно-развлекательные выходные у Кургана Славы. Там сегодня, 29 июля, развернулась большая ярмарка, на которой продукцию представили предприятия и ремесленники из Жодино, а также Вилейского и Клецкого районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Узгорок, заместитель начальника Минского отдела Департамента охраны по идеологической работе и кадровому обеспечению МВД:

Мы приехали сюда не с пустыми руками, а со служебной собакой, с которой тоже могут познакомиться граждане. Также есть служебный автомобиль, мы можем показать, как наши наряды экипируются, как выбывают на сигнал тревоги. Мы проводим профориентационную работу среди подростков и молодежи, привлекаем к нам на службу. Также это не плохое подспорье для маленьких ребят, которые могут для себя выбрать будущую профессию.