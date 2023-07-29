В Верхнем городе можно окунуться в историю Минска: экскурсии, вечерний концерт и open-air библиотека

Новости Беларуси. Библиотека под открытым небом, бесплатные экскурсии и вечерний концерт. Летний музыкально-туристический сезон продолжается в Верхнем городе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исторический центр столицы – место особое. Большинство зданий восстановлено в наше время, но есть памятники, познакомить с которыми могут лишь опытные экскурсоводы. Они же позволяют заглянуть в сохранившиеся подземелья ныне несуществующих храмов.

Источником информации служат и книги. Уже традиционно тематическую подборку литературу подготовили библиотеки. На этот раз она была посвящена нашему первопечатнику Франциску Скорине.

Светлана Южик, заведующая сектором Центральной библиотеки им. Янки Купалы:

Мы открываем, что есть. Оказывается, в Минске есть очень много библиотек. И библиотеки работают, и сегодня библиотека – это не просто взять книгу, не просто информационный центр – это еще и центр, где можно что-то узнать.

Анжелика Казулина, старший научный сотрудник Музея истории Минска:

Проект стартовал с конца мая. Будет длиться эта акция до сентября, и уже по статистике посетило более 1 000 человек за это период. В каждой группе не менее 50-ти человек, иногда даже до 100.