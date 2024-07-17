Скоро цифра вырастет: с начала 2024-го по безвизу Беларусь посетило порядка 116 тысяч жителей ЕС

Безвизовый въезд в Беларусь, действующий для граждан Польши, Литвы и Латвии, теперь будет распространяться на 35 государств Европы. Александр Лукашенко поддержал предложение МИД, которое еще раз демонстрирует открытость нашей страны всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, граждане всех европейских стран, в отношении которых Беларусь применяет визовый режим, уже с 19 июля могут въезжать и выезжать через все наши международные пункты пропуска по своим действительным документам. «Людей мучают!» Побывали на «закрытой» границе с ЕС – вот что говорят люди в очереди.

Поток машин со стороны соседей идет довольно интенсивно: никаких препятствий с нашей стороны границы нет и не будет. Даже несмотря на откровенно недружественные меры соседей, Беларусь остается открытой и подтверждает это действиями.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения Президент Республики Беларусь поддержал предложение Министерства иностранных дел и иных государственных органов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств. Весь список стран можно посмотреть здесь.

Уже с 19 июля граждане Лихтенштейна, Швеции, Румынии, Чехии, Греции и еще 30 государств смогут своими глазами увидеть, что по нашу сторону границы нет ни колючей проволоки, ни шлагбаумов, ни агрессивных спецслужб, которыми не первый год пугают жителей Евросоюза, едущих в Беларусь.

Лауринас Кащюнас, глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне:

Мы не можем запретить гражданам Литвы ехать куда-то. Они едут туда, куда у них есть возможность поехать. Но мы всегда говорим, если едете, то имейте инстинкт самосохранения – не попадите в ловушке и не думайте, что вы не представляете интереса для спецслужб.

Впрочем, судя по неослабевающему потоку въезжающих, сами литовцы, латыши и поляки этих угроз не боятся: с начала года по безвизу Беларусь посетило порядка 116 тысяч жителей ЕС. И с 19 июля эта цифра кратно вырастет.