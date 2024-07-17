Скоро цифра вырастет: с начала 2024-го по безвизу Беларусь посетило порядка 116 тысяч жителей ЕС
Безвизовый въезд в Беларусь, действующий для граждан Польши, Литвы и Латвии, теперь будет распространяться на 35 государств Европы. Александр Лукашенко поддержал предложение МИД, которое еще раз демонстрирует открытость нашей страны всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, граждане всех европейских стран, в отношении которых Беларусь применяет визовый режим, уже с 19 июля могут въезжать и выезжать через все наши международные пункты пропуска по своим действительным документам.
«Людей мучают!» Побывали на «закрытой» границе с ЕС – вот что говорят люди в очереди.
Поток машин со стороны соседей идет довольно интенсивно: никаких препятствий с нашей стороны границы нет и не будет. Даже несмотря на откровенно недружественные меры соседей, Беларусь остается открытой и подтверждает это действиями.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения Президент Республики Беларусь поддержал предложение Министерства иностранных дел и иных государственных органов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств.
Весь список стран можно посмотреть здесь.
Уже с 19 июля граждане Лихтенштейна, Швеции, Румынии, Чехии, Греции и еще 30 государств смогут своими глазами увидеть, что по нашу сторону границы нет ни колючей проволоки, ни шлагбаумов, ни агрессивных спецслужб, которыми не первый год пугают жителей Евросоюза, едущих в Беларусь.
Лауринас Кащюнас, глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне:
Мы не можем запретить гражданам Литвы ехать куда-то. Они едут туда, куда у них есть возможность поехать. Но мы всегда говорим, если едете, то имейте инстинкт самосохранения – не попадите в ловушке и не думайте, что вы не представляете интереса для спецслужб.
Впрочем, судя по неослабевающему потоку въезжающих, сами литовцы, латыши и поляки этих угроз не боятся: с начала года по безвизу Беларусь посетило порядка 116 тысяч жителей ЕС. И с 19 июля эта цифра кратно вырастет.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь можно неограниченное количество раз в течение всего периода действия до 31 декабря 2024 года включительно. Количество дней пребывания в Беларуси по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году.
Вот и получается, что пока соседи продолжают строить бетонные заборы, мы в очередной раз доказываем, что гостеприимство и миролюбие – это не только красивые слова, но настоящая национальная черта белорусов.