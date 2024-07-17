«Людей мучают!» Побывали на «закрытой» границе с ЕС – вот что говорят люди в очереди

Безвизовый въезд в Беларусь, действующий для граждан Польши, Литвы и Латвии, теперь будет распространяться на 35 государств Европы. Александр Лукашенко поддержал предложение МИД, которое еще раз демонстрирует открытость нашей страны всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, граждане всех европейских стран, в отношении которых Беларусь применяет визовый режим, уже с 19 июля могут въезжать и выезжать через все наши международные пункты пропуска по своим действительным документам. На этом фоне ограничения, которые вводят наши соседи, выглядят еще более абсурдно. Напомним, Латвия ранее запретила въезд автомобилям на белорусских номерах. Такие же ограничения анонсировал и Вильнюс – уже с полуночи попасть в Литву на машинах с белорусской регистрацией будет невозможно. На «закрытой» границе побывала наш корреспондент Дарья Седун.

К таким очередям на границе белорусы давно привыкли. А вот практически полное отсутствие машин на белорусских номерах – реальность новая. Со вчерашнего дня единственный пункт пропуска на белорусско-латвийской границе «Григоровщина» для нас фактически закрыт: Латвия запретила въезд машин, зарегистрированных в Беларуси.

Алена Волохович, заместитель начальника таможенного поста «Бигосово» ‎Витебской таможни:

В Латвии введен новый запрет в рамках исполнения восьмого пакета санкций Европейского союза. Так, с нуля часов одной минуты 16 июля Латвия не пропускает на свою сторону легковые автомобили, зарегистрированные в Беларуси.

И пока одни белорусы шутят в чатах и пытаются вникнуть в нюансы запрета, другие берут в руки велосипед и едут в сопредельную страну по свои делам. Ведь у многих там живут близкие родственники и друзья, есть работа.

Мы из города Даугавпилс. Мы сами в шоке, если честно. Это так внезапно, даже не освещалось в прессе, ничего. Буквально сказали и все.

Людей мучают, выдумывают сами законы – их-то это не касается. А касается простых людей. А мы мучаемся.

К слову, это направление некоторые белорусы использовали не только для поездок в Латвию, но и для того, чтобы избежать куда более длинных очередей на границах с Литвой и Польшей. Как итог, уже несколько дней в противовес пустым полосам «Григоровщины» в пунктах пропуска «Брест», «Каменный лог» и «Бенякони» многочасовые очереди.

Уже завтра ситуация в единственном действующем для легковых автомобилей пункте пропуска на границе с Польшей станет еще хуже: с 18 июля запрет на въезд транспортных средств с белорусской регистрацией введет и Литва. Так что фактически на всю границу с Евросоюзом, протяженность которой составляет порядка тысячи километров для белорусов остается лишь один въезд.