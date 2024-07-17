В Минске состоялось награждение лучших экспортёров 2023 года

Сегодня, 17 июля, в Минске наградили лучших экспортеров страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году премии удостоены 29 компаний. Они представляют самые разные отрасли – от металлургии до пищевой промышленности.

Всего в финал вышли более сотни конкурсантов. Примечательно, что треть из них – представители малого и среднего бизнеса. Сегодня эти компании выпускают качественную конкурентоспособную продукцию и успешно поставляют ее на международные рынки. В этом году также вручили две специальные награды конкурса – за успешное продвижение поставок в страны дальней дуги и за экспорт экологической продукции.

Василий Дейчик, директор Узденского лесхоза:

В 2023 году мы поставляли свою продукцию в 9 стран. Когда закрылась Европа, было какое-то опасение, но прошло определенное время, мы нашли новые рынки сбыта и результаты говорят сами за себя.

Руслан Варанков, генеральный консул Беларуси в Хошимине (Вьетнам):

Мы традиционно продвигаем нашу технику, наши товары на территорию Юго-Восточной Азии. Вьетнам – это тот потребитель, который у нас был начиная еще с советских времен. Нас там знают, уважают, любят. Точек соприкосновения огромное количество. Самое главное – прилагать усилия. Это то, ради чего мы открыли там генеральное консульство два года назад. И сейчас мы чувствуем, что интерес к стране растет и растет.