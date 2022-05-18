Более 100 рабочих мест. Как люди с судимостью могут найти работу в Минске?

Новости Беларуси. Более 100 рабочих мест предложили гражданам, не занятым в экономике, на специализированной ярмарке вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На одной площадке были представлены сразу семь организаций. Среди предложенных вакансий – дорожный рабочий, тракторист, маляр, водитель, бухгалтер и инженер-электрик. Можно было получить как консультацию, так и пройти предварительное собеседование.

Только за 2022 год в ярмарках приняли участие более 4 500 соискателей. Среди них свыше 300 человек, вышедших из мест лишения свободы и состоящих на учете в органах внутренних дел.

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Мы проводим специализированные ярмарки вакансий для граждан, освобожденных из мест лишения свободы, прекративших нахождение в ЛТП и состоящих на учете в органах внутренних дел. Такие специализированные ярмарки вакансий мы проводим регулярно, не реже одного раза в месяц. Ярмарки вакансий пользуются спросом, популярностью как среди нанимателей, так и среди соискателей. В текущем году посетили наше мероприятие более 90 нанимателей города.