«Большое чувство патриотизма». В копыльской школе прошёл «Урок памяти»

Новости Беларуси. История сожженных деревень, героические подвиги земляков и патриотическое воспитание молодого поколения. Эти темы стали предметом обсуждения во время «Урока памяти» в копыльской школе № 2 имени Тишки Гартного, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Речь шла о том, как сохранить историческую память. Приводили факты и обсуждали ключевые события Великой Отечественной войны. Говорили и о сожженных и разрушенных немецкими захватчиками деревнях. Всего их в Копыльском районе более полусотни.

Александр Касинский, председатель Копыльской районной организационной структуры ДОСААФ:

Районная организационная структура ДОСААФ на территории Копыльского района проводит месячники оборонно-патриотической, спортивной работы, посвященные Дню защитника Отечества Вооруженных сил Республики Беларусь, Дню Великой Победы, Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Оксана Максименя, учитель школы № 2 имени Тишки Гартного:

На олимпиадах защищаем честь своей Родины, пусть знаниями, пусть какими-то спортивными достижениями. Каждым действием, каждым уроком, каждой своей хорошей оценкой, каждым хорошим поступком – из этих малых действий наших вырастает большое чувство патриотизма.