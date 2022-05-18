«Большое чувство патриотизма». В копыльской школе прошёл «Урок памяти»
Новости Беларуси. История сожженных деревень, героические подвиги земляков и патриотическое воспитание молодого поколения. Эти темы стали предметом обсуждения во время «Урока памяти» в копыльской школе № 2 имени Тишки Гартного, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Речь шла о том, как сохранить историческую память. Приводили факты и обсуждали ключевые события Великой Отечественной войны. Говорили и о сожженных и разрушенных немецкими захватчиками деревнях. Всего их в Копыльском районе более полусотни.
Александр Касинский, председатель Копыльской районной организационной структуры ДОСААФ:
Районная организационная структура ДОСААФ на территории Копыльского района проводит месячники оборонно-патриотической, спортивной работы, посвященные Дню защитника Отечества Вооруженных сил Республики Беларусь, Дню Великой Победы, Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Оксана Максименя, учитель школы № 2 имени Тишки Гартного:
На олимпиадах защищаем честь своей Родины, пусть знаниями, пусть какими-то спортивными достижениями. Каждым действием, каждым уроком, каждой своей хорошей оценкой, каждым хорошим поступком – из этих малых действий наших вырастает большое чувство патриотизма.
Большое внимание уделяют патриотическому воспитанию. Каждый четверг проходит «Школа активного гражданина», где ребята могут высказать свою точку зрения. Организуются тематические акции. Также учащиеся вместе с педагогами разрабатывают веломаршруты.