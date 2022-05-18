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«Большое чувство патриотизма». В копыльской школе прошёл «Урок памяти»

18 мая 2022 15:43
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Новости Беларуси. История сожженных деревень, героические подвиги земляков и патриотическое воспитание молодого поколения. Эти темы стали предметом обсуждения во время «Урока памяти» в копыльской школе № 2 имени Тишки Гартного, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Большое чувство патриотизма». В копыльской школе прошёл «Урок памяти»-1

Речь шла о том, как сохранить историческую память. Приводили факты и обсуждали ключевые события Великой Отечественной войны. Говорили и о сожженных и разрушенных немецкими захватчиками деревнях. Всего их в Копыльском районе более полусотни.

«Большое чувство патриотизма». В копыльской школе прошёл «Урок памяти»-4

Александр Касинский, председатель Копыльской районной организационной структуры ДОСААФ:
Районная организационная структура ДОСААФ на территории Копыльского района проводит месячники оборонно-патриотической, спортивной работы, посвященные Дню защитника Отечества Вооруженных сил Республики Беларусь, Дню Великой Победы, Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

«Большое чувство патриотизма». В копыльской школе прошёл «Урок памяти»-7

Оксана Максименя, учитель школы № 2 имени Тишки Гартного:
На олимпиадах защищаем честь своей Родины, пусть знаниями, пусть какими-то спортивными достижениями. Каждым действием, каждым уроком, каждой своей хорошей оценкой, каждым хорошим поступком – из этих малых действий наших вырастает большое чувство патриотизма.

«Большое чувство патриотизма». В копыльской школе прошёл «Урок памяти»-10

Большое внимание уделяют патриотическому воспитанию. Каждый четверг проходит «Школа активного гражданина», где ребята могут высказать свою точку зрения. Организуются тематические акции. Также учащиеся вместе с педагогами разрабатывают веломаршруты.

# Год исторической памяти # общество # Александр Касинский # Оксана Максименя # Фотофакт

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