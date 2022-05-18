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«Беларусь в определённых сегментах стала лидером». Какие инновационные разработки показали на Цифровом форуме в Минске?

18 мая 2022 14:50
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Новости Беларуси. Беларусь сделала огромный рывок в преодолении цифрового разрыва с ведущими странами. Это отмечают участники международного специализированного форума, где представлены лучшие проекты в цифровой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусь в определённых сегментах стала лидером». Какие инновационные разработки показали на Цифровом форуме в Минске?-1

Под слоганом «Достижения государства и бизнеса для граждан» порядка 400 экспертов анализируют международный опыт цифровой трансформации, обсуждают возможность внедрения и использования передовых технологий в различных отраслях.

«Беларусь в определённых сегментах стала лидером». Какие инновационные разработки показали на Цифровом форуме в Минске?-4

На полях форума работает сразу несколько диалоговых площадок. Одна из секций посвящена цифровизации социальной среды, в том числе вопросам электронной платформы здравоохранения.

«Беларусь в определённых сегментах стала лидером». Какие инновационные разработки показали на Цифровом форуме в Минске?-7

«Беларусь в определённых сегментах стала лидером». Какие инновационные разработки показали на Цифровом форуме в Минске?-9

ПВТ представляет частный сектор IT-сообщества. В Парке – более 1 000 резидентов, половина из них работают на внутренний рынок. Лучшие разработки приносят прибыль в виде экспорта.

«Беларусь в определённых сегментах стала лидером». Какие инновационные разработки показали на Цифровом форуме в Минске?-12

Алан Салбиев, советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России:
Сильнейшие математические, инженерные, технические школы позволили создать все предпосылки для того, чтобы появилась индустрия 4.0, появилась цифровая отрасль, которая в объеме экономики стала занимать заметное место. В структуре мирового производства цифровых платформ, контента, безусловно, Беларусь в определенных сегментах даже стала лидером.

«Беларусь в определённых сегментах стала лидером». Какие инновационные разработки показали на Цифровом форуме в Минске?-15

«Беларусь в определённых сегментах стала лидером». Какие инновационные разработки показали на Цифровом форуме в Минске?-17

Новые решения, способные усилить взаимодействие государства, бизнеса и граждан, – цель форума. Работать площадка будет в течение двух дней.

# It-технологии # общество # Алан Салбиев # Фотофакт

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