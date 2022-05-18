«Беларусь в определённых сегментах стала лидером». Какие инновационные разработки показали на Цифровом форуме в Минске?

Новости Беларуси. Беларусь сделала огромный рывок в преодолении цифрового разрыва с ведущими странами. Это отмечают участники международного специализированного форума, где представлены лучшие проекты в цифровой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под слоганом «Достижения государства и бизнеса для граждан» порядка 400 экспертов анализируют международный опыт цифровой трансформации, обсуждают возможность внедрения и использования передовых технологий в различных отраслях.

На полях форума работает сразу несколько диалоговых площадок. Одна из секций посвящена цифровизации социальной среды, в том числе вопросам электронной платформы здравоохранения.

ПВТ представляет частный сектор IT-сообщества. В Парке – более 1 000 резидентов, половина из них работают на внутренний рынок. Лучшие разработки приносят прибыль в виде экспорта.

Алан Салбиев, советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России:

Сильнейшие математические, инженерные, технические школы позволили создать все предпосылки для того, чтобы появилась индустрия 4.0, появилась цифровая отрасль, которая в объеме экономики стала занимать заметное место. В структуре мирового производства цифровых платформ, контента, безусловно, Беларусь в определенных сегментах даже стала лидером.