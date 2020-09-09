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В Минске начали делать прививки против гриппа. Кого вакцинируют в первую очередь?

09 сентября 2020 06:33
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Новости Беларуси. В Минске стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Первые прививки уже можно сделать в учреждении здравоохранения по месту жительства после осмотра врача, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске начали делать прививки против гриппа. Кого вакцинируют в первую очередь?-1

В 2020 году вакцинация не только хороший способ защиты от гриппа, но и подстраховка от COVID-19. Как правило, для  ослабленного острыми респираторными инфекциями организма опасность заболеть коронавирусом гораздо выше. Прививка же действует полгода и помогает справиться с тяжелыми последствиями.

В Минске началась вакцинация против гриппа. Кому сделают прививку бесплатно?

В этом сезоне вакцинацию пройдут более 4 миллионов белорусов. В первую очередь медики планируют защитить уязвимые категории населения: детей, пожилых людей и работников с высоким риском заражения.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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