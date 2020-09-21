На каких маршрутах наземный транспорт в Минске стал ходить чаще

Новости Беларуси. С понедельника, 21 сентября, на ряде маршрутов городского пассажирского транспорта по просьбам пассажиров увеличили количество подвижного состава, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сократились интервалы движения на автобусных маршрутах № 9, 44, 61, 82с, 104, 107, 147, троллейбусных № 53, 59, трамвайных № 1 и 7. Соответственно, изменилось и их расписание.