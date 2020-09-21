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На каких маршрутах наземный транспорт в Минске стал ходить чаще

21 сентября 2020 14:27
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Новости Беларуси. С понедельника, 21 сентября, на ряде маршрутов городского пассажирского транспорта по просьбам пассажиров увеличили количество подвижного состава, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На каких маршрутах наземный транспорт в Минске стал ходить чаще-1

Сократились интервалы движения на автобусных маршрутах № 9, 44, 61, 82с, 104, 107, 147, троллейбусных № 53, 59, трамвайных № 1 и 7. Соответственно, изменилось и их расписание.

Обо всех нововведениях можно узнать на сайте «Минсктранса».

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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