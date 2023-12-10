Митрополит Вениамин: культура воспитывает человека, помогает человеку отдыхать от суеты житейской
Новости Беларуси. О главных жизненных ценностях – семье, браке, детях и роли православия в формировании белорусской культуры – говорили в Жодино во время V Рождественских образовательных чтений Минской митрополии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно доброй церковной традиции они проходят в пост.
Сегодня на Минщине ведется масштабная работа по духовно-нравственному воспитанию. В каждой районной библиотеке созданы центры православия, где священнослужители встречаются и общаются с молодежью. А еще проводятся конкурсы на религиозную тематику. Так, международный художественный пленэр «Святасць зямлі беларускай» ежегодно собирает сотни юных талантливых художников. И не только из Беларуси.
Мария Далецкая, заместитель директора по учебной работе средней школы № 9 Жодино:
Мы очень активно работаем с нашими детьми. Выстроена в школе система духовно-нравственного воспитания, которая состоит из нескольких компонентов. Один из таких компонентов – это проектная деятельность и наши тематические периоды. На эти тематические периоды мы приглашаем всех учащихся города, показываем, как нужно работать с детьми.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
В нынешнее время культура воспитывает человека, она помогает человеку отдыхать, выполнять свое высокое предназначение. От суеты житейской задумываться о смысле жизни, о высоком предназначении человека, который создан по образу и подобию Божьему, который призван к тому, чтобы быть в любви со всеми людьми.
В фойе Дворца культуры БелАЗа работали тематические площадки, посвященные духовно-нравственному воспитанию. Свои работы презентовали педагоги, школьники и воспитанники детских садов. Кроме того, творческие коллективы подготовили концерт, наполненный волшебством и добром.