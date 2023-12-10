Митрополит Вениамин: культура воспитывает человека, помогает человеку отдыхать от суеты житейской

Новости Беларуси. О главных жизненных ценностях – семье, браке, детях и роли православия в формировании белорусской культуры – говорили в Жодино во время V Рождественских образовательных чтений Минской митрополии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно доброй церковной традиции они проходят в пост.

Сегодня на Минщине ведется масштабная работа по духовно-нравственному воспитанию. В каждой районной библиотеке созданы центры православия, где священнослужители встречаются и общаются с молодежью. А еще проводятся конкурсы на религиозную тематику. Так, международный художественный пленэр «Святасць зямлі беларускай» ежегодно собирает сотни юных талантливых художников. И не только из Беларуси.