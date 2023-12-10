«Чувствуется приближение Нового года!» На Октябрьской площади в Минске зажгли главную ёлку страны
Новости Беларуси. Сотни ярких огней, предвещающих самое любимое время многих минчан и гостей столицы, – новогодних праздников. Засверкала главная елка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Октябрьской площади небывалый ажиотаж – посмотреть на то, как изумрудная красавица озарится праздничным светом, пришли взрослые и дети. В этом году праздничное дерево украсили в красно-зеленой гамме. Цвета представляют символ наступающего 2024 года – Дракона. Рядом с елкой расположились красочные украшения – это сказочный город, включающий восемь небольших домиков, стилизованных под жилые, беседки и светящиеся деревья. Рядом с декорациями – желающие сделать фото на память.
Пришли посмотреть. Это интересно, когда большую елку зажигают.
– Каждый год сюда приезжаем, смотрим. Такая красота, так невероятно. Спасибо вообще этой стране и Президенту за такое прекрасное настроение!
– Мы приехали специально со Смолевичей, чтобы увидеть новогодний Минск.
Эта елка всегда великолепна, всегда приносит радость, настроение. Приехали с подружкой посмотреть на елку. Всегда здорово, всегда классно! Чувствуется приближение Нового года.
А уже в ближайшую пятницу, 15 декабря, зажгут елки на главных площадях в Могилеве, Гомеле и Витебске. В Бресте радостное событие запланировано на субботу. Напомним, к установке праздничных деревьев в этом году в Беларуси приступили рано. Работа началась с приходом первых морозов, во второй половине ноября.