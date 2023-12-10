«Чувствуется приближение Нового года!» На Октябрьской площади в Минске зажгли главную ёлку страны

Новости Беларуси. Сотни ярких огней, предвещающих самое любимое время многих минчан и гостей столицы, – новогодних праздников. Засверкала главная елка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Октябрьской площади небывалый ажиотаж – посмотреть на то, как изумрудная красавица озарится праздничным светом, пришли взрослые и дети. В этом году праздничное дерево украсили в красно-зеленой гамме. Цвета представляют символ наступающего 2024 года – Дракона. Рядом с елкой расположились красочные украшения – это сказочный город, включающий восемь небольших домиков, стилизованных под жилые, беседки и светящиеся деревья. Рядом с декорациями – желающие сделать фото на память.

Пришли посмотреть. Это интересно, когда большую елку зажигают.

– Каждый год сюда приезжаем, смотрим. Такая красота, так невероятно. Спасибо вообще этой стране и Президенту за такое прекрасное настроение!

– Мы приехали специально со Смолевичей, чтобы увидеть новогодний Минск.

Эта елка всегда великолепна, всегда приносит радость, настроение. Приехали с подружкой посмотреть на елку. Всегда здорово, всегда классно! Чувствуется приближение Нового года.