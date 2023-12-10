От Ближнего Востока до США – кто из иностранцев чаще всего приезжает лечиться в Беларусь?

К нам едут за помощью из разных стран. А некоторые пациенты, получившие у нас лечение, остаются в нашей стране навсегда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Согласитесь, приятно понимать, что ты можешь в любой момент получить качественную и квалифицированную помощь. В целом в 2022 году у нас лечились граждане из 148 стран. Такие данные приводит Национальный статистический комитет. Больше всего пациентов было из России, Украины, Казахстана, Латвии и Китая. Но знают о белорусской медицине и в более отдаленных уголках планеты. К примеру, в прошлом году к нашим врачам обращались из Ботсваны, Мозамбика, Самоа и Уганды. Больше всего интересует помощь в области кардиохирургии, онкологии, трансплантации и стоматологии. Кроме высокой квалификации наших врачей, иностранцев привлекает и относительно низкая стоимость медицинских услуг в нашей стране. С теми, кто в Беларуси обрел шанс на здоровую и полноценную жизнь, на неделе встретилась Оксана Семашко.

Сомалиец Мохаммад Хуссейн Исса, вероятно, поверил, что у «природы нет плохой погоды». В Беларусь приехал впервые, так сказать, познакомиться. Метеоконтраст с африканцем сыграл злую шутку. С обморожениями интурист оказался на больничной койке. Врачи больницы скорой медицинской помощи его вовремя спасли, обошлось без ампутации.

Мохаммад Хуссейн Исса, житель Сомали:

Я сейчас чувствую себя хорошо. И все врачи, которые работают в этом ожоговом отделении, лучшие. Белорусские доктора 100 % очень хорошо помогают. Они добрые и очень веселые люди. Врачи советуют приезжим не терять равновесия от впечатлений. Если устоять во всех смыслах не получилось, помощь оказать готовы. Так случается: туристический маршрут нередко приводит гостей страны в БСМП.

Максим Багрецов, врач-травматолог-ортопед приемного отделения Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Они, может быть, любуются красотами города, заняты какими-то своими проблемами и просто теряют связь с окружающим миром, забывают о собственной безопасности. И, естественно, мы уже на помощь спешим к ним со всех ног, чтобы помочь человеку, обезболить. В БСМП география пациентов более чем обширная: от Ближнего Востока до США. Для белорусских докторов найти общий язык с выходцами из других стран не проблема – владеют несколькими иностранными.