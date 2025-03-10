Волейболистки «Минчанки» успешно выступают в Молодёжной лиге России

Во время которого столичный коллектив записал в свой актив победу над лидером розыгрыша – казанским клубом «Динамо-Ак Барс-УОР» – 3:0. Столичный коллектив сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице. 11 марта белоруски примут саратовский «Протон-2», встреча этих команд накануне завершилась также победой «Минчанки-2» со счетом 3:0. 12 марта наши девушки проведут повторный поединок с волейболистками из Казани.