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Волейболистки «Минчанки» успешно выступают в Молодёжной лиге России

10 марта 2025 20:16
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Успешно выступают в Молодежной лиге России отечественные волейболистки. Девушки проводят домашний этап, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки «Минчанки» успешно выступают в Молодёжной лиге России-1

Во время которого столичный коллектив записал в свой актив победу над лидером розыгрыша – казанским клубом «Динамо-Ак Барс-УОР» – 3:0. Столичный коллектив сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице. 11 марта белоруски примут саратовский «Протон-2», встреча этих команд накануне завершилась также победой «Минчанки-2» со счетом 3:0. 12 марта наши девушки проведут повторный поединок с волейболистками из Казани.

# Волейбол

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