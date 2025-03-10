Женская сборная Беларуси (У-17) по футболу вышла в лигу А чемпионата Европы

На перерыв отечественные футболистки уходили с преимуществом в четыре мяча. А во втором тайме продолжили доминировать на поле и праздновали уверенную победу с результатом – 8:0. Напомним, в первом поединке наши девушки разошлись миром с дружиной Андорры – 0:0, во втором обыграли сверстниц из Израиля – 3:2. Таким образом, белорусские футболистки возглавили свой квартет.

Евгений Прокопчик, главный тренер женской сборной Беларуси (У-17):

Провели очень хороший матч, забили много голов, заняли первое место в группе, поэтому большое спасибо. После первой игры, возможно, у кого-то были какие-то сомнения, но только не у нас, у тренерского штаба. Мы верили в девчонок, и была после первой игры только поддержка. Мы знали, что они у нас самые лучшие, самые сильные. Да, и они справились со всеми этими испытаниями, которые были. Они верили в себя, мы в них верили, поэтому мы добились такого результата.

Белорусская сборная осенью в первом раунде следующего континентального первенства выступит в сильнейшем дивизионе.