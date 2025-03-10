Белорус Алексей Протас помог «Вашингтону» одержать победу над «Сиэтлом» в НХЛ

Белорусский нападающий отметился ассистом на старте второго отрезка, когда счет в противостоянии стал равным. Этот гол положил начало камбэку. В итоге «столичные» праздновали викторию с результатом – 4:2. Отечественный форвард провел на льду без малого 16 минут и завершил встречу с показателем полезности «+2». Со старта сезона на счету Алексея уже 55 баллов.

В этом поединке автором последней шайбы «Вашингтона» в пустые ворота стал россиянин Александр Овечкин, который сократил отставание от рекорда Грецки до 8 голов.