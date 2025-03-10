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Белорус Алексей Протас помог «Вашингтону» одержать победу над «Сиэтлом» в НХЛ

10 марта 2025 19:38
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Алексей Протас помог «Вашингтону» одержать победу над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Алексей Протас помог «Вашингтону» одержать победу над «Сиэтлом» в НХЛ-1

Белорусский нападающий отметился ассистом на старте второго отрезка, когда счет в противостоянии стал равным. Этот гол положил начало камбэку. В итоге «столичные» праздновали викторию с результатом – 4:2. Отечественный форвард провел на льду без малого 16 минут и завершил встречу с показателем полезности «+2». Со старта сезона на счету Алексея уже 55 баллов.

В этом поединке автором последней шайбы «Вашингтона» в пустые ворота стал россиянин Александр Овечкин, который сократил отставание от рекорда Грецки до 8 голов.

# Хоккей # Алексей Протас

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