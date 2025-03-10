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Белорусские спортсменки начали своё выступление на чемпионате Европы по борьбе

10 марта 2025 19:34
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На чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет 10 марта в розыгрыш наград вступили девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские спортсменки начали своё выступление на чемпионате Европы по борьбе-1

Анастасия Енотова и Виктория Радькова победно провели четвертьфинальные поединки и добрались до стадии 1/2 в своих весовых категориях. А это значит, что до гарантированной награды им осталось выиграть по одной схватке. Валерия Микитич, Марта Гетманова и Анна Пирская завершили выступление на ранних стадиях.

Кроме того, в вечерней сессии схватку за бронзовую медаль в весе до 92 килограммов проведет наш Артем Игнатюк. Напомним, накануне Владислав Козлов принес белорусской команде первую медаль континентального первенства.

# Борьба

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