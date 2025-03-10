Белорусские спортсменки начали своё выступление на чемпионате Европы по борьбе

На чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет 10 марта в розыгрыш наград вступили девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Енотова и Виктория Радькова победно провели четвертьфинальные поединки и добрались до стадии 1/2 в своих весовых категориях. А это значит, что до гарантированной награды им осталось выиграть по одной схватке. Валерия Микитич, Марта Гетманова и Анна Пирская завершили выступление на ранних стадиях.

Кроме того, в вечерней сессии схватку за бронзовую медаль в весе до 92 килограммов проведет наш Артем Игнатюк. Напомним, накануне Владислав Козлов принес белорусской команде первую медаль континентального первенства.