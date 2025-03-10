В Доме футбола состоялась жеребьёвка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси

В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси. Действующий обладатель трофея – гродненский «Неман» – поспорит за выход в титульный поединок с «Витебском», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жодинское «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать с дебютантом высшей лиги чемпионата страны – «МЛ Витебск». Стадия 1/2 включает в себя два поединка, дома и на выезде. Первые матчи пройдут в апреле. Ответные запланированы на начало мая.

Самой титулованной дружиной в истории этих соревнований является борисовский «БАТЭ», который выигрывал кубковый турнир пять раз. В решающем поединке предыдущего розыгрыша подопечные Игоря Ковалевича обыграли «Ислочь» – 2:0.