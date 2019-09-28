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Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі»

28 сентября 2019 15:43
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Новости Беларуси. В Витебской области 28 сентября проходят «Дажынкi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фестиваль-ярмарку тружеников села принимает Браслав. Участникам и гостям праздника приветствие направил наш Президент.

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Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -1

Лидеров уборочной страды наградили на сцене парка «Лесничевка». Им вручили ценные подарки: это и тракторы, и автомобили. Участники и гости праздника сегодня смогли посетить сельские подворья, поучаствовать в спортивных соревнованиях. Одним из самых ярких событий стала водная феерия на озере Дривяты.

Все подробности – у корреспондента Анастасии Аласании.

Водная феерия и брызги, словно шампанского, озерной воды. Праздник чувствуется еще на берегу, хоть впереди долгое двухдневное плаванье под названием «Дажынкі». Так, край голубых озер по-особенному встречает хлеборобов северного региона страны.

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -4

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -6

Анастасия Аласания, корреспондент:
Механизаторы, водители, агрономы – лучшие представители аграрного комплекса Витебской области. С шествия, по сути, стартует официальная часть праздника. Впереди – дипломы, ценные подарки, поздравления. А пока – первые минуты славы.

Впервые в жизни среди умудренных опытом коллег – Марина Грушецкая. Девушка продолжает трудовую семейную династию. Но уже перещеголяла и брата, и отца. С «Дажынак» молодой специалист-механизатор привезет персональный трактор.

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -9

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -11

Марина Грушецкая, механик-тракторист ОАО «Комсомольская правда»:
Работать на тракторе – это редкость для девочек. Надо, как пацаны. Разбирать-собирать умею.

Я думаю, этот замечательный подарок – трактор – пригодится на усадебном участке.

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -14

По всему Браславу сегодня песни льются бурным потоком. А эмоции выходят из берегов. Такой праздник случается лишь раз в год. Но чтобы стать его частью, приходится много трудится.

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -17

Александр Карелин, старший комбайнер ОАО «Витебский мясокомбинат»:
Механизатор уходит рано утром и приходит очень поздно вечером, когда уже все спят. И такие дни должны быть, конечно, для разгрузки – пообщаться с коллегами, поделиться опытом.

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -20

Геннадий Сабынич, председатель Витебского райисполкома:
Очень неплохой результат. За последнюю пятилетку удалось достичь благодаря слаженной работе аграриев района, благодаря соблюдению технологической дисциплины, ответственности.

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -23

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -25

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -27

Без малого миллион тонн зерна. Столько весит в 2019 году каравай Придвинья. На треть тяжелее прошлогоднего. Да и урожайность куда выше – второй показатель по стране. Но расти все равно есть куда. За идеал регион берет 1976 год. Тогда Витебская область намолотила почти 1,5 миллиона.

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В вихре праздничных событий Браслав намерен кружиться до поздней ночи и даже завтра, 29 сентября. Долго о празднике аграриям будут напоминать подаренные комбайны, тракторы, агрегаты и даже электровелосипеды. Браславчанам же останется богатое наследство – более 100 объектов, которые обновили к «Дажынкам».

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -30

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -32

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -34

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -36

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -38

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі» -40

# Сельское хозяйство # общество # Анастасия Аласания # Геннадий Сабынич # Александр Карелин # Марина Грушецкая # Фотофакт

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