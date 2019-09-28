Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі»

Новости Беларуси. В Витебской области 28 сентября проходят «Дажынкi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фестиваль-ярмарку тружеников села принимает Браслав. Участникам и гостям праздника приветствие направил наш Президент. Президент Беларуси: «Дажынкi» завершают круг сельскохозяйственных работ, но осень – это и время подготовки к будущему урожаю»

Лидеров уборочной страды наградили на сцене парка «Лесничевка». Им вручили ценные подарки: это и тракторы, и автомобили. Участники и гости праздника сегодня смогли посетить сельские подворья, поучаствовать в спортивных соревнованиях. Одним из самых ярких событий стала водная феерия на озере Дривяты. Все подробности – у корреспондента Анастасии Аласании. Водная феерия и брызги, словно шампанского, озерной воды. Праздник чувствуется еще на берегу, хоть впереди долгое двухдневное плаванье под названием «Дажынкі». Так, край голубых озер по-особенному встречает хлеборобов северного региона страны.

Анастасия Аласания, корреспондент:

Механизаторы, водители, агрономы – лучшие представители аграрного комплекса Витебской области. С шествия, по сути, стартует официальная часть праздника. Впереди – дипломы, ценные подарки, поздравления. А пока – первые минуты славы. Впервые в жизни среди умудренных опытом коллег – Марина Грушецкая. Девушка продолжает трудовую семейную династию. Но уже перещеголяла и брата, и отца. С «Дажынак» молодой специалист-механизатор привезет персональный трактор.

Марина Грушецкая, механик-тракторист ОАО «Комсомольская правда»:

Работать на тракторе – это редкость для девочек. Надо, как пацаны. Разбирать-собирать умею. Я думаю, этот замечательный подарок – трактор – пригодится на усадебном участке.

По всему Браславу сегодня песни льются бурным потоком. А эмоции выходят из берегов. Такой праздник случается лишь раз в год. Но чтобы стать его частью, приходится много трудится.

Александр Карелин, старший комбайнер ОАО «Витебский мясокомбинат»:

Механизатор уходит рано утром и приходит очень поздно вечером, когда уже все спят. И такие дни должны быть, конечно, для разгрузки – пообщаться с коллегами, поделиться опытом.

Геннадий Сабынич, председатель Витебского райисполкома:

Очень неплохой результат. За последнюю пятилетку удалось достичь благодаря слаженной работе аграриев района, благодаря соблюдению технологической дисциплины, ответственности.