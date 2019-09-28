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«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске

28 сентября 2019 15:00
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Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок начался в Минске. Самые крупные торговые ряды традиционно развернулись у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь можно купить овощи и фрукты, мясомолочные, рыбные и хлебобулочные изделия.

«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске-1

«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске-3

Продукцию привезли со всей Беларуси крупные сельхозпредприятия, фермерские хозяйства. Покупателей радует не только качество продуктов, но и ее стоимость: цены здесь ниже, чем в магазинах.

«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске-6

Очень ярмарка дешевая, все очень вкусно.

«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске-9

Хотим купить, как и все, – морковочка, лучок, капусточка. Наши белорусские дома.

«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске-12

Хороший рынок, много товаров разных – фруктов, овощей. И все качественное.

«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске-15

Наталия Пересова, продавец:
Работа идет нормально, продажи – тоже хорошо.

«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске-18

Надежда Литвинович, продавец:
Первый раз мы здесь на ярмарке. За три года первый раз выбрались. Интересный опыт.

Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам продукты с ярмарки доставят бесплатно.

Сельскохозяйственные базары будут работать каждые выходные с 9 до 16 часов. Завершится сезон осенней торговли в конце октября.

«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске-21

«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске-23

«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске-25

«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске-27

«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске-29

«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске-31

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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