«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске

Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок начался в Минске. Самые крупные торговые ряды традиционно развернулись у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь можно купить овощи и фрукты, мясомолочные, рыбные и хлебобулочные изделия.

Продукцию привезли со всей Беларуси крупные сельхозпредприятия, фермерские хозяйства. Покупателей радует не только качество продуктов, но и ее стоимость: цены здесь ниже, чем в магазинах.

Очень ярмарка дешевая, все очень вкусно.

Хотим купить, как и все, – морковочка, лучок, капусточка. Наши белорусские дома.

Хороший рынок, много товаров разных – фруктов, овощей. И все качественное.

Надежда Литвинович, продавец:

Первый раз мы здесь на ярмарке. За три года первый раз выбрались. Интересный опыт.

Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам продукты с ярмарки доставят бесплатно.

Сельскохозяйственные базары будут работать каждые выходные с 9 до 16 часов. Завершится сезон осенней торговли в конце октября.