«За этим большой труд стоит». На «Дажынках-2019» в Браславе наградили лидеров уборочной страды

Все те, кто стал героем жатвы, были участниками шествия хлеборобов. Сейчас в городе работают сельские подворья, интерактивные площадки, проходят спортивные соревнования. Лидеров уборочной страды наградили на сцене парка «Лесничевка».

Отметим, что несмотря на капризы погоды Витебская область показала один из лучших результатов по урожайности в стране.