«Ребёнок не понимает, что хорошо, а что плохо». Как мультфильмы влияют на развитие детей?

В современном мире существует огромное количество развлечений для детей. Но одним из главных считаются мультфильмы. Как анимационные фильмы влияют на развитие малышей, пробуем разобраться.

Галина Швец, детский психолог:

Мультфильмы могут оказывать влияние как положительное, так и отрицательное. Отрицательное воздействие происходит, когда ребенок смотрит мультфильмы со сценами насилия, когда показывается непослушание. Ребенок не понимает, что хорошо, а что плохо, и начинает подражать героям, начинает точно так же себя вести. Также негативное влияние, когда ребенок очень долго сидит перед экраном, это может отразиться на зрении, на осанке, а также способствует появлению лишнего веса.

Даже если учесть, что некоторые минусы в просмотре мультфильмов есть, зачастую они решаются контролем контента, который смотрит ребенок. Кроме негативного влияния, есть у мультфильмов и положительная сторона: они способствуют повышению IQ.

Галина Швец:

Прежде всего, если ребенок смотрит познавательные мультфильмы, развиваются познавательные способности, ребенок учится рассуждать, анализировать. Так же способствует воображению, развитию фантазии. Если он уставший, а ему мама поставит смешной мультфильм, то у ребенка будет подниматься настроение, будет снижаться напряжение.