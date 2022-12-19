«Ребёнок не понимает, что хорошо, а что плохо». Как мультфильмы влияют на развитие детей?

В современном мире существует огромное количество развлечений для детей. Но одним из главных считаются мультфильмы. Как анимационные фильмы влияют на развитие малышей, пробуем разобраться.
В современном мире существует огромное количество развлечений для детей. Но одним из главных считаются мультфильмы. Как анимационные фильмы влияют на развитие малышей, пробуем разобраться.
Галина Швец, детский психолог:
Мультфильмы могут оказывать влияние как положительное, так и отрицательное. Отрицательное воздействие происходит, когда ребенок смотрит мультфильмы со сценами насилия, когда показывается непослушание. Ребенок не понимает, что хорошо, а что плохо, и начинает подражать героям, начинает точно так же себя вести. Также негативное влияние, когда ребенок очень долго сидит перед экраном, это может отразиться на зрении, на осанке, а также способствует появлению лишнего веса.
Даже если учесть, что некоторые минусы в просмотре мультфильмов есть, зачастую они решаются контролем контента, который смотрит ребенок. Кроме негативного влияния, есть у мультфильмов и положительная сторона: они способствуют повышению IQ.
Галина Швец:
Прежде всего, если ребенок смотрит познавательные мультфильмы, развиваются познавательные способности, ребенок учится рассуждать, анализировать. Так же способствует воображению, развитию фантазии. Если он уставший, а ему мама поставит смешной мультфильм, то у ребенка будет подниматься настроение, будет снижаться напряжение.
Но отслеживать контент и время просмотра все же придется. Можно это делать самостоятельно либо установить специальное приложение, которое все сделает автоматически.
Галина Швец:
Детям до трех лет нежелательно включать мультфильмы совсем. Дети, которые постарше, от 4-7 лет – 30 минут в день. От 7 до 10 можно один час. Больше 10 лет это уже от часа до трех. Важно не ставить мультфильм на продолжительное время, а разделять по 20 минут и еще другие 20 минут.
Контроль и фильтрация контента – первая обязанность старших, когда ребенок начинает смотреть мультики. Но все же главным авторитетом для детей остаются их родители.
Галина Швец:
В первую очередь это жить своей насыщенной жизнью и показывать ребенку пример, показывать то, что гаджеты – это всего лишь небольшая часть нашей жизни. Кроме этого, в семье должны присутствовать совместное времяпровождение: настольные игры, поездки, встречи с друзьями.
Любовь и забота помогут защитить вашего ребенка. Уделяйте больше времени своим детям, и тогда заботиться о многих других вещах вам не придется.
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