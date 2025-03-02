Находка поразила местных – в белорусском болоте нашли останки самолёта времён войны

Общая память – это тот фундамент, который помогает белорусам и россиянам противостоять глобальным современным вызовам. Ведь в последнее время мы столкнулись с небывалым: не только с военным, политическим и экономическим давлением – против наших народов ведут настоящие ментальные войны. Еще буквально пару лет назад это не вызывало больших опасений. Многие эксперты не воспринимали ментальные войны всерьез, приуменьшая их значение и влияние. Но сегодня появилось четкое понимание того, что нужно ставить надежные заслоны в сознании наших людей. Если просто, суть ментальной войны в навязывании новых смыслов. К примеру, много лет на Западе пытаются переписать историю Второй мировой, заставляя нас поверить, что якобы победа стала возможной только с открытием второго фронта, а роль Советского Союза сводят к минимуму. В Прибалтике массово сносятся памятники воинам-освободителям. Ветеранам запрещают носить ордена и поддерживают бывших полицаев и карателей.

В Беларуси такое представить сложно, конечно. Даже невозможно! Для нас каждый ветеран и участник войны – это герой, которым стоит гордиться и помогать. На неделе стало известно, что в Минской области наведут порядок на территории домов, где живут ветераны, семьи погибших. Кажется, помощь небольшая, но это не отменяет все то другое, что делается на государственном уровне. А помочь стараемся даже в мелочах. Во многих городах появятся Аллеи памяти. Так, в стране уже готовятся к 80-летию Великой Победы.

На неделе в Минобороны рассказали, каким будет парад в честь этого события. Как сообщил представитель ведомства, 9 мая мы увидим реализацию абсолютно новой концепции, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Парад будет состоять из исторической и современной частей. Ведь, что касается сохранения исторической памяти, в Беларуси стараются буквально по крупицам восстанавливать события 80-летней давности. Мы уже довольно много знаем о войне, но еще столько же, а может и больше, нам предстоит узнать. Белорусская земля, где в 1940-х шли ожесточенные бои, хранит уникальные артефакты, проливающие свет на военную историю. Один из таких, к примеру, совсем недавно обнаружили в лесах Полоцкого района. Это останки военного самолета времен войны. Специалистам удалось найти около сотни частей. Работы по восстановлению продолжаются. Репортаж Марины Кишкурно.

Первая точка нашего маршрута – деревня Азино – сама по себе гостеприимна, а вот ее природа не очень-то жалует приезжих. До леса на машине не добраться, транспорт оставляем в сотнях метров, ботинки меняем на резиновые сапоги, но это меньшее из зол. Решаем продолжить нашу небольшую экспедицию и, следуя указателям, пробираемся вглубь леса. Туда, где в где в начале февраля местный житель обнаружил боевой самолет. Найти такой ценный артефакт – сродни настоящему чуду. Когда-то машина погрязла в непроходимом болоте, и десятилетиями была скрыта от глаз случайных туристов. Помог зимний минус – замерзающая земля буквально вытолкнула детали фюзеляжа и даже оружие и боеприпасы.

Ирина Деминова, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Полоцкого райисполкома:

Полоцкая земля хранит в себе некие тайны, которые нужно изучать. Оперативно, под руководством председателя Полоцкого райисполкома была собрана рабочая группа по организационным вопросам, решению поднятия фрагментов самолета. И слаженно, такой толокой, дело получилось. На месте работали и сотрудники милиции, и саперы войсковой части 55-30. Арсенал, а он был внушительный, предстояло обезвредить. Но главное испытание было впереди. Извлечь хрупкую конструкцию, не потеряв ни одной детали и – буквально по приборам – вынести из чащи.

Сергей Бирюков, председатель Азинского сельского исполнительного комитета:

Ввиду того, что лес очень густой, мы подняли ее сначала на руках все, потом соорудили большие, из подручных средств, сани. Погрузили ее на сани и транспортировали ее из леса. Было сложно, конечно. Где-то приходилось и поддержать, и приподнимать, нести на руках. Потому что лес достаточно сложный. В таких в хорошем смысле провинциальных местах, как это, чужих проблем не бывает. История с самолетом объединила жителей всего района. К операции по извлечению крылатой машины присоединились и сотрудники МЧС, ЖКХ. Люди помогали и техникой и руками.