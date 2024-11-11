Лукашенко о борьбе с изменением климата в мире: ничего не меняется, наоборот, всё хуже и хуже

Без преувеличения, внимание всего мира сегодня приковано к столице Азербайджана. Баку принимает Всемирный саммит по борьбе с изменением климата. Участие в масштабной дискуссии о том, каким же быть ближайшему будущему нашей планеты, примет Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты констатируют, что принятые на прошлогоднем саммите в Дубае решения, равно как и Парижские соглашения, не исполняются должным образом ключевыми игроками. Такие страны, как Саудовская Аравия, Россия и США, продолжают разрабатывать новые проекты по добыче нефти и природного газа. Именно поэтому существенных изменений в использовании и торговле ископаемыми ресурсами в глобальном масштабе не произошло. И вряд ли произойдут, если продолжат в том же духе. Можно сколько угодно говорить, но мало что изменится, если не делать. У Александра Лукашенко об этом как раз спросили наши азербайджанские коллеги. Ответ в стиле Президента – прямой и правдивый.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если будем так делать и в такой достаточности, то недостижима. Ничего не меняется. Наоборот, все хуже и хуже. И те страны, которые должны прежде всего заниматься сокращением выбросов, они это, к сожалению, не делают. И просвета в этом плане не видно. Поэтому встает вопрос об эффективности подобных мероприятий. Я считаю, что они малоэффективны.

– Лидеры некоторых западных стран отказались от участия в мероприятии. Как вы думаете, с чем это связано? И на что это повлияет?

– Они думают, что все будет хорошо и климат меняться не будет, Запад это обойдет. То есть они думают, что обойдется. Не обойдется. А страдать, что они не приехали, не надо.

Да и мы не привыкли оглядываться на других. Беларусь идет своим путем, отдавая предпочтение экологичным видам транспорта, отопления, умным городам и городкам с опережением намеченных общих мировых планов.