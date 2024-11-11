Каким будет будущее планеты? Климатический саммит в Баку – подробности визита Лукашенко

Без преувеличения, внимание всего мира сегодня приковано к столице Азербайджана. Баку принимает Всемирный саммит по борьбе с изменением климата. Участие в масштабной дискуссии о том, каким же быть ближайшему будущему нашей планеты, примет Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Саммит проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. На форуме будут присутствовать около 80 глав государств и правительств из разных частей мира. И логично, что в столице Азербайджана лидеры воспользуются возможностью для двусторонних контактов. У белорусского лидера на полях саммита также запланирован ряд встреч с зарубежными коллегами. 11 ноября уже состоялись переговоры Александра Лукашенко с Ильхамом Алиевым. В последнее время интенсивность белорусско-азербайджанских контактов заметно увеличилась. Президент Беларуси с государственным визитом был в этой стране в мае 2024 года. Тогда по результатам переговоров лидеров двух стран были достигнуты конкретные договоренности. А сегодня уже видны результаты. Алена Сырова сообщит все подробности к этому часу.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Как шутят местные, Баку воспринял аббревиатуру СОР как руководство к действию – «копать». И столицу Азербайджана за несколько месяцев до начала климатического саммита стали готовить ко встрече большого количества высоких гостей. И без того идеальное дорожное покрытие (все же в Баку регулярно проходят заезды «Формулы-1») заменили, примарафетили здания. Из города максимально убрали личный транспорт. Оставили пространство для многочисленных кортежей. Оно и понятно – все же одномоментно здесь будут находиться под семь десятков лидеров и глав правительств государств мира. Место их концентрации – отдельно и специально построенная площадка рядом с Олимпийским стадионом в 112 000 кв. м, вместит она около 50 000 делегатов и мировых лидеров для решения важнейших задач по финансам в области климата и сокращению выбросов.

Накопление углекислого газа и метана в атмосфере находится на самом высоком когда-либо зарегистрированном уровне, примерно 90 % этих выбросов приходится на ископаемое топливо. По оценкам ООН, на сегодняшний день принятых на себя странами обязательств оказалось недостаточно, чтобы ограничить предел глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия. Мы стремительно идем к отметке в 3 градуса по Цельсию к 2100 году. А пока же становимся свидетелями разрушительных наводнений, подобных недавнему в Валенсии, и засух в других регионах мира, а значит, отсутствия воды, продовольствия... И голода. Надо что-то делать. Что именно, главы государств ежегодно обсуждают. Как и в прошлом году, в этом национальную позицию Беларуси озвучит наш Президент. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Баку. Лукашенко о борьбе с изменением климата в мире: ничего не меняется, наоборот, все хуже и хуже. Читайте здесь.

Алена Сырова:

Но субъективно этот саммит еще и про геополитическое потепление, которое вселяет больше надежды, чем климатическое. Главы государств своим приездом подтвердили тот факт, что готовы хотя бы смотреть друг другу в глаза, общаться без масок и не через экран. Подобные мероприятия – отличная возможность поговорить не только по официальной повестке. И ею воспользуются многие. Так, наш министр иностранных дел уже анонсировал ряд двусторонних встреч, которые запланированы у белорусского Президента. Подробности.

Но сначала переговоры с хозяином площадки проведения саммита и большим другом нашей страны Ильхамом Алиевым. С Президентом Азербайджана наш Президент обсудил результаты реализации договоренностей во время майского визита в Баку и Карабах, тогда речь шла о помощи в восстановлении возвращенных территорий и сотрудничестве по линии АПК, промышленности. В мае главы государств обсуждали возможность удвоить взаимный товарооборот в течение двух лет до 1 миллиарда долларов. В этом году выйдем на 500 миллионов. Маленькими, но уверенными шагами идем к цели.

Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:

Проект строительства агрогородка Гызыл Кенгерли в Агдамском районе, который сейчас в стадии проектирования, и первые результаты этого планирования, первые результаты научной проработки этого вопроса будут доложены президентам в ходе двусторонней встречи. К слову, о подходах в вопросах климатических и политических. Карабах и Восточный Зангезур, а также Нахичеванская Автономная Республика объявлены зонами зеленой энергии. В процессе масштабного восстановления и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана охрана окружающей среды считается приоритетной. На этих территориях внедряют «умные города», «умные села», восстанавливают экосистему. У Беларуси в этих вопросах есть свой опыт. Мы готовы им делиться.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

По-моему, 9 деклараций подготовило азербайджанское председательство к данному саммиту. Мы присоединились ко всем, потому что все эти декларации как раз в русле того, чем занимается сегодня Беларусь и что прописано в наших основополагающих документах, в наших стратегиях развития, социально-экономическая программа развития на пятилетку. То есть для нас эти все подходы созвучны с тем, что происходит в Беларуси. Поэтому мы, не колеблясь, поддерживаем наших азербайджанских друзей.