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Новые объекты инфраструктуры и не только. Какие подарки к Новому году готовят власти Минска для жителей?

11 ноября 2024 16:30
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День Великой Октябрьской социалистической революции был одним из главных праздников Советского Союза. В нашей стране принято помнить историю, не игнорировать важные даты, поэтому в 1998 году день Октябрьской революции официально получил статус общереспубликанского праздника. 7 ноября в Минске открываются знаковые объекты. Они становятся подарком жителям столицы в честь праздника. Это традиция, которая с нами уже много десятков лет. В разные годы в преддверие этой даты были открыты городские универмаги ГУМ и ЦУМ, промышленные объекты, парки и, конечно, это особая дата в истории метрополитена. 

О новых объектах поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Будут ли открываться новые станции метро и какие сроки запланированы?

Новые объекты инфраструктуры и не только. Какие подарки к Новому году готовят власти Минска для жителей?-2

Александр Черников, заместитель Председателя Мингорисполкома:
До конца этого года будут введены в строй три станции метро по Зеленой линии: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». На сегодня строительно-монтажные работы там практически завершены, идут уже больше пусконаладочные работы, запускается пробный поезд, обкатывается. Подгоняется работа поезда к станционным комплексам, к автоматическим станционным дверям. Это сложный технологический объект, очень много различных автоматизированных систем.

Юлия Алексеюк:
Какие объекты будут открыты еще до конца года?

Александр Черников:
Самые значимые и приятные подарки для жителей города будут как раз новогодними. У нас планируется открытие, кроме трех станций метро, международного выставочного центра. Кроме того, есть еще важный подарок для города – это перевод города Минска на водоснабжение из подземных источников. У нас вода вся качественная в городе, но все равно еще не все районы обеспечены такими типами источников. Поэтому действительно большой, дорогой и очень сложный технически проект будет в этом году завершен.

Подробнее в видео.

# Юлия Алексеюк # Социальная инфраструктура

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