Новые объекты инфраструктуры и не только. Какие подарки к Новому году готовят власти Минска для жителей?

День Великой Октябрьской социалистической революции был одним из главных праздников Советского Союза. В нашей стране принято помнить историю, не игнорировать важные даты, поэтому в 1998 году день Октябрьской революции официально получил статус общереспубликанского праздника. 7 ноября в Минске открываются знаковые объекты. Они становятся подарком жителям столицы в честь праздника. Это традиция, которая с нами уже много десятков лет. В разные годы в преддверие этой даты были открыты городские универмаги ГУМ и ЦУМ, промышленные объекты, парки и, конечно, это особая дата в истории метрополитена.

Александр Черников, заместитель Председателя Мингорисполкома:

До конца этого года будут введены в строй три станции метро по Зеленой линии: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». На сегодня строительно-монтажные работы там практически завершены, идут уже больше пусконаладочные работы, запускается пробный поезд, обкатывается. Подгоняется работа поезда к станционным комплексам, к автоматическим станционным дверям. Это сложный технологический объект, очень много различных автоматизированных систем.

Юлия Алексеюк:

Какие объекты будут открыты еще до конца года?

Александр Черников:

Самые значимые и приятные подарки для жителей города будут как раз новогодними. У нас планируется открытие, кроме трех станций метро, международного выставочного центра. Кроме того, есть еще важный подарок для города – это перевод города Минска на водоснабжение из подземных источников. У нас вода вся качественная в городе, но все равно еще не все районы обеспечены такими типами источников. Поэтому действительно большой, дорогой и очень сложный технически проект будет в этом году завершен.