«Сколько стоит моё мнение?» Премьера авторской рубрики «Голиков» на СТВ

Новости Беларуси. Авторская журналистика становится отличительной чертой телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого дня ежедневно в эфире будут звучать мнения людей, неравнодушных к своей стране. В современном мире интернет имеет колоссальное влияние на умы и чувства граждан, поэтому лидерами мнений часто становятся блогеры. Алексей Голиков – популярный блогер из Бреста. Его каналы неоднократно блокировал YouTube, но он снова и снова создавал новые. Почти 22 тысячи подписчиков перешли на новый канал автора. 7 декабря премьера на СТВ – авторская рубрика «Голиков». О том, что волнует всех нас, без ретуши и прикрас, субъективно и ярко.

Мне 38, и меня прежде не интересовала бело-красно-белая символика Алексей Голиков, блогер:

Бело-красно-белый флаг, капюшон, сжатый кулак и «Жыве Беларусь». Бело-красно-белые ленточки на ограждениях, матерная брань, драка и задержание. Цепи солидарности, белые ленты на руках и красные сопли на камеру. Этот ассоциативный ряд – последовательная цепь обязательных событий. Распахнул бело-красно-белый флаг, подрался, сел. Вместо свободы – тюрьма, вместо «годнасцi» – преступные античеловечные деяния. Я Алексей Голиков, блогер, автор и ведущий одноименной рубрики. Мне 38, и меня прежде не интересовала бело-красно-белая символика. Убежден, многие из вас тоже не знают, почему один известный хоккеист и пресс-секретарь ездят срезать бело-красно-белые ленточки с ограждений. Озвучу личное мнение, но прежде я должен объясниться: я не стал пропагандистом, меня не купили, не завербовали – на телеканале СТВ я высказываю исключительно свое мнение по вопросам, проблемам и событиям.

Получаю ли я за свою работу деньги и сколько стоит мое мнение? Алексей Голиков:

Кому это нужно? Убежден, всем нам – зрителям телеканала СТВ и YouTube-канала «Алексей Голиков». Кто так решил? Очевидно, политика в области государственных СМИ изменилась, изменились и подходы: больше мнений, шире круг обсуждаемых вопросов, новые носители взглядов. Получаю ли я за свою работу деньги и сколько стоит мое мнение? Да, получаю. Сколько? Ровно столько, за сколько я согласился написать текст и озвучить его на камеру. А в цифрах? Мало, всегда хочется больше. Так сколько же? Не скажу, это не коммерческая тайна, просто я не хочу об этом говорить. Имею на это право. Голиков! Так ты пропагандист и будешь озвучивать провластное мнение на темы, которые тебе укажут? Отнюдь. Темы выбираю и предлагаю я. Материал никто не цензурирует и не правит. Я говорю ровно то, что думаю по вопросу. Каждый последующий выпуск может не выйти лишь по двум объективным причинам: я ушел на больничный, вторая – мое мнение стало неудобным для власти, она оказалась не готова к конструктивной, системной критике. Я выступаю за максимально объективную подачу информации.

Зачем блогер Голиков телеканалу СТВ? Алексей Голиков:

Почему же я, а не кто-то другой? Начните делать по два-три выпуска в день на YouTube без матов, явных измышлений, и послезавтра, а может даже и завтра вашу работу заметят – вы окажетесь рядом или вместо меня. В худшем случае – по ту сторону баррикад, забора и даже границы. Последний вопрос: зачем блогер Голиков телеканалу СТВ? Возвращаемся в начало – государственная политика к работе СМИ изменилась. Вы просили перемен – перемены наступили!

Надо признать, аргументы против БЧБ-флага и за достаточно сильны Алексей Голиков:

Гомельский блогер Шапоров (кстати, трусливо прячется за границей) убежден, что на референдуме 1995 года весь белорусский народ обманули – вместо настоящего бело-красно-белого подсунули красно-зеленый флаг. Другой блогер Марат Минский уже не так радикален в заявлениях. Он считает, что 25 лет назад большинство белорусского народа красно-зеленый утвердило государственным символом, но сегодня общество принимает решение изменить свой выбор, так сказать, право на самоопределение.

Журналисты государственных СМИ, историки и другие провластные пропагандисты утверждают, что бело-красно-белый флаг – символ неудач и не может быть государственным символом априори. Во время Великой Отечественной войны под этим флагом ходили перебежчики, коллаборационисты, одним словом, предатели родины. Под этим флагом люди одного государства, перейдя на сторону врага, убивали своих соотечественников. Именно под таким соусом сегодня транслируется информация об этом флаге.

Историки противоположной стороны представленную ситуацию не опровергают, просто нечем. Однако они с неменьшей рьяностью утверждают, что под красным флагом его приверженцами было пролито не меньше крови. Алексей Голиков:

Надо признать, аргументы и первых, и вторых достаточно сильны. Но это история, которую лично я проверить не могу – машину времени человек не изобрел, а исторические факты интерпретируются под заказ или в интересах. Наглядный пример – южная соседка, где эксперты и историки до того доизучали историю, что уже не Германия напала на Союз, а наоборот Союз напал на Германию. Описанная ситуация с интерпретацией исторических событий является одним из оснований лично для меня не спешить с выводами, заявлениями, оценочными суждениями, а главное, с отсылкой на историческую опору.

Так что же делать, ведь нам самим определять свою судьбу? Родителей – понять и простить, а вот самим – не тупить Алексей Голиков:

Да, я скептик, Фома неверующий. Как угодно, но углубляться в исторические споры с истерическим тоном, по-моему, глупо и бессмысленно – это занятие не решает проблему раскола общества. Однако тот исторический конфликт флагов и идей остался незакрытым, до конца не решенным. Да, победили «красные Советы», но бело-красно-белая идея не была выжжена, ее просто выбросили за границу. На некоторое время это помогло, но в 1991 году открылись границы, и рядом с Лукашенко появился тот самый бело-красно-белый флаг. Именно этот снимок и закрыл пробел знаний об исторических событиях у молодого поколения. Аллегория. Знаете такую пословицу – «новой семье новый дом»? Так вот в новом доме, образовавшемся новом государстве Республика Беларусь, белорусский народ определил свою судьбу и свой путь. И имя ему – независимость. Все, что мы сегодня видим на наших улицах под бело-красно-белыми флагами, – бессмысленная, тупая ревность. Так что же делать, ведь нам самим определять свою судьбу? Родителей – понять и простить, а вот самим – не тупить. Аллегорий и поиска ответов в запутанной истории достаточно. Почему же? Возвращаемся в начало.

Алексей Голиков:

Набросил на плечи бело-красно-белый флаг, перекрыл движение транспорта, нарушил законом установленный порядок. Но это цветочки. Ягодки, кстати, созрели тоже. Призывы убивать силовиков, буллинг их семей, смыкание проволокой рельс на железной дороге, читай попытка совершить катастрофу, теракт, убийство мирных пассажиров, живых, ни в чем не повинных пенсионеров, рабочих и мирно спящих детей. И не только их, а всех. Всех, кто имеет мнение, отличное от их. Лично у меня к бело-красно-белой символике нет отвращения или брезгливости. Есть ясное понимание о разрушительных намерениях людей, в чьих руках этот флаг. Есть понимание необходимости на законодательном уровне признать эту символику экстремистской, запрещенной и по закону преследовать ее распространение. Хотя… хотя, как сказать: сегодня часть белорусов, обманутая блогером Степой и гражданкой Светой, обозначают себя этим флагом. Они ясно показывают и говорят: «Когда мы придем к власти, мы будем резать и вешать лукашистов и ябатек». То есть этот флаг персонально им принесет вседозволенность, а всем остальным – смерть.

Сменим фокус внимания на то, во что большинство из вас уже не верит – на открытую критику власти Алексей Голиков:

Сменим фокус внимания на то, во что большинство из вас уже не верит – на открытую критику власти. Да, у меня ко власти есть два прямых вопроса. Первый: если вы убеждены, что бело-красно-белая символика фашистская, то почему за 26 лет она не признана экстремистской? Логотип блогера вы признали экстремистским за пару месяцев, а Погоню и флаг считаете историческими символами народа. Вы серьезно? Вам самим не претят эти фальшь, лицемерие и двойные стандарты? Это называется и рыбку съесть, и в министра кресло сесть. Быть немножко беременной не получится, настала пора твердых политических решений. Принимайте меры или будет «выкидыш», выкидыш из теплых кожаных кресел. Ах да, чуть не забыл – вопрос номер два. Почему национальный флаг, на референдуме признанный государственным, не стоит на учительском столе в каждом классе и университетской аудитории? У нас страна в опасности, а вы пытаетесь на госсимволах зарабатывать деньги. Государственные символы должны стать бесплатными, и тогда они будут в автомобиле каждого белоруса. 45 рублей за флажок! Вы серьезно? Обещаю, как только белорусские флаги станут бесплатными, я первый прикреплю его на панели личного авто.