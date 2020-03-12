Сколько стоит экспертиза некачественного товара?

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Анна Суша: «У нас из поданных 222 исков за 2019 год по 4 искам было отказано, когда потребителю нельзя было помочь»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Процедура коммерциализации экспертизы товаров: насколько этот процесс коммерциализирован и насколько среднестатистический потребитель нашей страны может пользоваться такими услугами? Как это работает?