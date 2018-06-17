Сколько стоит ЭКО, как выхаживают недоношенных детей, о чем говорят врачи дома? Большое интервью с лучшим акушером-гинекологом Беларуси-2018

Новости Беларуси. Нет другой такой профессии, от которой бы так напрямую зависело здоровье каждого из нас. В Беларуси 17 июня отмечают День медицинских работников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе были названы имена тех, кто с гордостью будет носить звание «Врач года». Лучшим педиатром стала Светлана Прокопович из Бобруйска, терапевтом – Ирена Горбацевич из Березино, хирургом – Александр Мурзич из Минска, врачом общей практики – Светлана Антончик из Сеньковщины. Но есть особая категория врачей, которые ближе всех к тайне тайн – рождению ребенка. Врачом года в номинации акушер-гинеколог стал Сергей Васильев, заместитель главного врача городского клинического роддома № 2 Минска.

Юлия Огнева, СТВ:

Невероятно волнительно и трогательно возвращаться туда, где остались самые лучше воспоминания. Я не была здесь почти 10 лет. Конечно, было бы правильно вернуться сначала за вторым ребенком, а потом и за третьим, но пока я пришла сюда, чтобы рассказать о том, кто помогает деткам появиться на свет. Нас встречает Сергей Алексеевич Васильев, врач года Республики Беларусь в 2018 году. Мы в какую-то обычную палату идем, или все-таки туда, где есть все возможности?

Сергей Васильев, заместитель главного врача ГКРД № 2:

Начнем с комфортной палаты, которая приближена, так сказать, ко всем моментам родов. Это так называемая палата для индивидуальных родов. Здесь, в принципе, есть всё: кровать, на которой женщина находится во время родов, аппарат для записи сердцебиения ребеночка, если требуется какой-то мониторинг, кресло для приема родов. Есть и такое ноу-хау так называемое (но новое – это хорошо забытое старое) – кресло для вертикальных родов. Сейчас это достаточно модная тема. О домашних родах и присутствии родственников: мнение лучшего акушера-гинеколога Беларуси-2018

Юлия Огнева:

У вас роддом не сказать, чтобы самый большой, но, насколько я понимаю, по количеству новорожденных вы впереди где-то, в тройке лидеров. Сергей Васильев:

Безусловно. По количеству проведенных родов у нас стабильно такие цифры: 5000-6000 в год. Юлия Огнева:

На базе второго роддома действует городской центр планирования семьи. Скажите, насколько много проблем у пар в Беларуси с тем, чтобы зачать ребенка? И как вы им помогаете (наверняка используя самые современные методы)?

Сергей Васильев:

Вы знаете, по мировым меркам (в принципе, и по белорусским) до 15 % родителей имеют проблемы с зачатием. Мы помогаем супружеским парам, начиная с простых каких-то методик лечения бесплодия, заканчивая высокотехнологичными эндохирургическими. Ну и, в конце концов, ЭКО – так называемых циклов ВРТ проведение. То есть мы даем возможность родителям забеременеть. Работаем мы с ВРТ и ЭКО не так уже и много, но, в принципе, у нас эффективность составляет до 40 %. То есть такая же приблизительно, как и в мире, по количеству беременностей.

Юлия Огнева:

Это дорого? Сергей Васильев:

В принципе, сама услуга недорогая: она до 1000 рублей белорусских составляет. Всё остальное – это уже включает в себя лекарства, медикаменты, какие-то специальные медицинские планшеты и прочие изделия медицинского назначения, которые являются глубоко индивидуальными, поэтому это всё оплачивается отдельно.

Юлия Огнева:

Почему женщины боятся гинекологов? Сергей Васильев:

Я бы не сказал, стоматологов – больше. Всё проходит, раньше боялись больше. Сейчас практически нет. Юлия Огнева:

Одна из ваших гордостей – это то, что вы являетесь перинатальным центром.

Сергей Васильев:

Да. Сердце этого перинатального центра – отделение детской реанимации. Сердце этого всего – это и есть вот этот аппарат кювез, в котором выхаживаются детки. Это и есть современная перинатальная технология. Это и монитор, который позволяет следить за состоянием здоровья, и инфузомат, по которому при необходимости лечения вводятся различные лекарства. Юлия Огнева:

Сколько родился этот ребеночек?

Сергей Васильев:

Этот ребеночек родился до 2 килограмм весом. В принципе, по нашим меркам достаточно хороший ребенок. Юлия Огнева:

Сколько весил самый маленький рожденный ребеночек, который потом без каких-либо осложнений вырос? Сергей Васильев:

В нашем родильном доме самый маленький ребеночек был 530 граммов. И, в принципе, у нас тактика такая: мы не бросаем своих пациентов. Они потом приходят к нам, и мы через некоторое время наблюдаем их ретроспективно. Получается, что совершенно не скажешь, что он родился таким глубоко недоношенным. Поэтому мое твердое убеждение, надо ли действительно оказывать помощь таким маленьким деткам – конечно, нужно.

Юлия Огнева:

Сколько у нас процент преждевременных родов от общего количества? Сергей Васильев:

К счастью, по мировым меркам он, опять-таки, достаточно невысок. Он не превышает 4 % (за прошлый год). Очень хорошие результаты по всему миру. У нас же на базе родильного дома создан и второй этап выхаживания. Когда ребенок уже не нуждается в реанимационной помощи и наблюдении, он дальше переводится в общую палату с мамой. И мама под контролем врачей привыкает, определенные навыки приобретает по уходу. И когда мы выписываем вместе маму с ребенком, они уже достигают своего биологического возраста, когда положено было родиться, и в добром здравии выписываются домой.

Юлия Огнева:

Ну и как же в роддоме без рожениц? Здравствуйте! Говорят, вы доктор? Анастасия Куксова:

Да, врач акушер-гинеколог этого роддома. Юлия Огнева:

Кого родили?

Анастасия Куксова:

Мальчика. Назвали Алексеем. Юлия Огнева:

Скажите, вы роддом выбирали по месту работы или по каким-то другим характеристикам? Анастасия Куксова:

Естественно, по месту работы. Но так же потому, что доверяю этому лечебному учреждению, так как сама работаю в нем и вижу, какой здесь персонал, какое здесь комфортное пребывание для пациенток, доброжелательное отношение всех сотрудников.

Юлия Огнева:

Вы достаточно молодо выглядите, это первый ребеночек? Анастасия Куксова:

Да. Юлия Огнева:

А сколько приняли уже деток, десятки?

Анастасия Куксова:

Ну, может сотня будет. Юлия Огнева:

Сергей Алексеевич, ну а в вашей карьере сколько деток приняли? Сергей Васильев:

За 24 года работы их тысячи. Юлия Огнева:

Но самое-то важное – это свои? Говорят, что у вас четвертый родился не так давно.

Сергей Васильев:

Конечно. Три девочки, четвертый – мальчик. Юлия Огнева:

Жена у вас тоже врач акушер-гинеколог? Сергей Васильев:

Тоже врач, акушер-гинеколог. Безусловно, так легче работать. Она понимает мои тяготы, ночные отъезды и прочие всякие вещи.