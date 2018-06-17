О домашних родах и присутствии родственников: мнение лучшего акушера-гинеколога Беларуси-2018

Юлия Огнева, СТВ: Сергей Алексеевич, а как вы относитесь к домашним родам?

Новости Беларуси. Врачом года Беларуси в номинации акушер-гинеколог стал Сергей Васильев, заместитель главного врача городского клинического роддома № 2 Минска. Съемочная группа программы «Неделя» задала ему несколько важных вопросов.

Сергей Васильев, заместитель главного врача ГКРД № 2:

Отношусь отрицательно. Кроме комфорта, удобства домашней обстановки, никаких преимуществ там нет. А риски достаточно большие, потому что акушерство – это экстренная ситуация, когда и кровотечение может быть, и ребеночек может родиться в состоянии асфиксии.

Когда нужна квалифицированная помощь, именно вот эти золотые минуты, они спасут жизнь женщины и ребенка. К сожалению, дома такие возможности отсутствуют.

Юлия Огнева:

В последнее время очень много говорится о том, что нужно разрешить родственникам постоянно быть с роженицей в палате. Насколько ваш роддом был открыт и сейчас открыт?