О домашних родах и присутствии родственников: мнение лучшего акушера-гинеколога Беларуси-2018
Новости Беларуси. Врачом года Беларуси в номинации акушер-гинеколог стал Сергей Васильев, заместитель главного врача городского клинического роддома № 2 Минска. Съемочная группа программы «Неделя» задала ему несколько важных вопросов.
Юлия Огнева, СТВ:
Сергей Алексеевич, а как вы относитесь к домашним родам?
Сергей Васильев, заместитель главного врача ГКРД № 2:
Отношусь отрицательно. Кроме комфорта, удобства домашней обстановки, никаких преимуществ там нет. А риски достаточно большие, потому что акушерство – это экстренная ситуация, когда и кровотечение может быть, и ребеночек может родиться в состоянии асфиксии.
Когда нужна квалифицированная помощь, именно вот эти золотые минуты, они спасут жизнь женщины и ребенка. К сожалению, дома такие возможности отсутствуют.
Юлия Огнева:
В последнее время очень много говорится о том, что нужно разрешить родственникам постоянно быть с роженицей в палате. Насколько ваш роддом был открыт и сейчас открыт?
Сергей Васильев:
Вы знаете, мы никогда не были закрыты для людей. По крайней мере в палатах комфортного пребывания одно-двухместных, где есть возможности и условия для посещения родственника, у нас, в принципе, это практикуется. Не то, чтобы это какая-то новинка.
Но, опять-таки, немногие женщины приемлют. Есть такие, которые сразу категорически отказываются. Поэтому тут не надо перегибать эти моменты. Есть такие возможности и условия – пожалуйста. Не хочет женщина – зачем это нужно?
Полный текст интервью с заместителем главного врача ГКРД №2 здесь.