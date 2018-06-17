Как проверить качество шоколада? Рассказывает гендиректор «Коммунарки»

Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева отправилась на завод «Коммунарки», и, кроме всего прочего, узнала о том, как проверить качество шоколада.

Иван Данченко, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:

Вообще кондитерское изделие, шоколадное изделие можно оценить по наличию какао-продуктов. Мы должны помнить всегда, что какао-масло тает при температуре 29-31ºС.

Юлия Огнева, СТВ: