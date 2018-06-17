Как проверить качество шоколада? Рассказывает гендиректор «Коммунарки»
Новости Беларуси. Ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева отправилась на завод «Коммунарки», и, кроме всего прочего, узнала о том, как проверить качество шоколада.
Иван Данченко, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:
Вообще кондитерское изделие, шоколадное изделие можно оценить по наличию какао-продуктов. Мы должны помнить всегда, что какао-масло тает при температуре 29-31ºС.
Юлия Огнева, СТВ:
То есть если я положу на ладошку плиточку шоколада, она должно растаять?
Иван Данченко:
Да. А если вы его надкусите, он сам под температурой тела должен легко и быстро растаять. Если же там используются какао-заменители, какао-эквиваленты, дешевые кондитерские жиры, они имеют температуру плавления порядка 34-36ºС. И когда у вас такое ощущение, что ком стоит, что надо протолкнуть его чаем, знайте, что там из какао-продуктов может быть только какао-порошок.
Юлия Огнева:
Смотрите, буквально чуть-чуть полежала у меня на ладошке, и она тает!
Иван Данченко:
Это настоящий продукт. Настоящее масло какао тертое.
Полный текст интервью с генеральным директором «Коммунарки» читайте здесь.