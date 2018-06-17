«Президент Эксклюзив», более горькие конфеты для Китая и шоколад с двойной начинкой: вкусное интервью с гендиректором «Коммунарки»

Новости Беларуси. Линейка шоколада «Президент Эксклюзив» от «Коммунарки» презентовали на неделе. Это далеко не первый продукт, выпускаемый «Коммунаркой» под брендом «Президент», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В 2017 году в магазинах появился шоколад (подробнее здесь), а еще раньше были сделаны конфеты. Но вот их в свободной продаже не найти. Они изготавливаются специально, чтобы быть подаренными, – Александр Лукашенко презентует их на личных встречах, в основном супругам глав государств. Юлия Огнева, СТВ:

Иван Иванович, на предприятии вы директорствуете уже чуть более пяти лет?

Иван Данченко, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:

Да. Фабрика значительно изменилась, перевооружилась. Поставлены новые технологические линии. На этих линиях работают все мировые корпорации. Что это нам дало? Без увеличения численности персонала на основном производстве за эти годы в полтора раза увеличили и производство, и продажи, и экспорт увеличился в два раза. Юлия Огнева:

Какая рентабельность продаж? Может быть, этого года есть свежие цифры? Иван Данченко:

Рентабельность продаж в этом году находится в пределах 18-20 %. В прошлом году мы в целом получили 20,5 %.

Юлия Огнева:

Сколько всего средств вложено в модернизацию? Иван Данченко:

В модернизацию за последние годы вложено, если в валюту перевести, до 40 миллионов долларов. Цель одна – конкурентоспособность. Нам есть, куда расти, поэтому мы сегодня реализуем новый инвестиционный проект. Только в этом году направим на его освоение не менее 30 миллионов рублей. Начнет уже с июля-августа поступать оборудование.

Юлия Огнева:

И что там будет производиться? Иван Данченко:

Будут интересные конфеты производиться и шоколад, так называемый метод холодной штамповки. То есть можно делать и моношоколад, и огромное разнообразие шоколада с добавками и начинками, причем с интересными двухслойными начинками. Юлия Огнева:

Какими продуктами вы больше всего гордитесь и какие продукты собственного производства больше всего любите?

Иван Данченко:

Вы знаете, у нас есть традиционные продукты, которые разработали наши легендарные технологи. Вы их все прекрасно знаете и любите с детства. Это, конечно, «Белочка», это «Аленка», это «Грильяж», это «Столичные». Юлия Огнева:

Вкус детства? Иван Данченко:

Да. Причем мы его не меняем, не упрощаем.

Юлия Огнева:

Это та самая линия, на которой упаковывается шоколад «Президент». Иван Данченко:

«Президент Эксклюзив» – его особенность в том, что шоколад не содержит сахара, мы работаем на лактите. Используем какао-ликеры из четырех стран: Кот-д’Ивуар, Колумбия, Венесуэла и Эквадор. Вы знаете, я думаю, это шоколад для гурманов.

Как проверить качество шоколада? Рассказывает гендиректор «Коммунарки» Юлия Огнева:

Иван Иванович, можно взять плиточку? Обычно в продаже мы видим упакованный вариант, а здесь, с конвейера, он особенный. На нем узоры, да?

Иван Данченко:

Да, шоколад сделан с душой. Вы видите, здесь наши национальные узоры. Причем каждый узор тоже имеет свои символы. Восьмигранная звезда – это символ плодородия, богатства, благополучия, добробыта. Мы сейчас находимся на линии, которая делает 200-граммовые батончики. Это шоколад для большой семьи, для корпоративной какой-то встречи. Новинка на российском рынке, российские фабрики такого формата шоколад не выпускают. Несмотря на то, что на улице сейчас жаркое лето (казалось бы, не сезон для большого шоколада), тем не менее, эта линия по производству шоколада работает сегодня круглосуточно и без выходных.

Юлия Огнева:

Во сколько стран сегодня поставляется продукция «Коммунарки»? Иван Данченко:

На сегодняшний день 19 стран мира. Все страны Советского Союза бывшего, СНГ. Евросоюз – это Прибалтика, Германия, Венгрия. Страны Северной Америки: Соединенные Штаты, Канада. Освоили рынок Израиля. Ну и самый активно сейчас пробиваемый нами рынок – это, конечно, Китай. Юлия Огнева:

Расскажите, с каким продуктом вы на него выйдете? Ведь говорят, что это специфический рынок.

Иван Данченко:

На да, китайцы начали в последние годы активно потреблять шоколад. Это нас всех радует – растет спрос. Любят они, конечно, более горькие виды шоколада. Наши вкусы должны быть подработаны под их предпочтения. Юлия Огнева:

И вы разработали какой-то такой вкус, да?